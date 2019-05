Domenica 26 maggio 2019 | ospiti Domenica In e Che tempo che fa

Potenza. Domenica 26 maggio la pedalata dei turchi : Si partirà Domenica 26 maggio alle 16:00 dal Ponte Romano in viale del Basento per attraversare la città in bicicletta

Cosa c'è sull'Espresso di Domenica 26 maggio : Papa Francesco con la maschera di Zorro e l'opposizione della Chiesa all'ascesa della Lega. L'intervista a Maroni che lancia messaggi a Salvini. E le voci dei migranti bloccati dalla guerra in Libia. Ecco Cosa trovate sul numero in arrivo in edicola e sui device Zorro subito: Cosa c'è su L'Espresso in edicola da domenica 26 maggio"

UNA VITA - anticipazioni puntata di Domenica 26 maggio 2019 : Sabato 25 maggio 2019 Una VITA non andrà in onda, perché l’ultima puntata stagionale di Verissimo inizierà intorno alle 15. L’appuntamento con Acacias 38 è quindi per domenica 26 maggio, ecco gli spoiler. anticipazioni puntata 726 e 727 di Una VITA di domenica 26 maggio 2019: Jaime vuole vedere Blanca, ma Ursula glielo impedisce dicendogli che la ragazza deve riposare e che non intende farsi vedere in quelle condizioni. Il medico ...

È successo in TV - 24 maggio 1954 : l'emotainment nasce con Oggi è ancora Domenica : Il treno dei desideri, Carramba che sorpresa o C'è posta per te: questi sono solo alcuni dei titoli che rientrano nel genere televisivo che conquista l'emozione del telespettatore, non a caso il suo nome è emotainment. Ma da dove nasce tutto ciò? Prima che questo tipo di tv venisse sdoganato e sbandierato a tutti gli effetti facciamo un salto nell'anno in cui è nata la Rai.E' lunedì 24 maggio 1954 alle 21.20 sul Canale Nazionale (poi ...

Domenica In – Trentaseiesima puntata del 19 maggio 2019 – Alessia Marcuzzi - Manuel Bortuzzo tra gli ospiti. : Mara Venier è tornata a Domenica In. La zia di tutti è tornata al suo programma del cuore, al suo primo amore, quello che le ha dato la grande popolarità e tanto successo. E il programma è tornato ai fasti di un tempo: finalmente dopo anni una struttura precisa, una scenografia e uno studio degni […] L'articolo Domenica In – Trentaseiesima puntata del 19 maggio 2019 – Alessia Marcuzzi, Manuel Bortuzzo tra gli ospiti. sembra essere il primo ...

“La prima volta” – Le storie della trentunesima e ultima puntata di Domenica 19 maggio 2019. : Cristina Parodi quest’anno televisivo è in onda alla domenica pomeriggio, al termine di domenica In, con un nuovo programma, La prima volta, andando ad occupare la fascia oraria che va dalle 17:35 alle 18:45 che lo scorso anno era rimasta scoperta e occupata da film. Il programma, però, ad ora non è propriamente un successo: […] L'articolo “La prima volta” – Le storie della trentunesima e ultima puntata di domenica 19 maggio 2019. ...

L’«ultima volta» di Cristina Parodi. Domenica 26 maggio arriva Marco Liorni con Italia Sì : Cristina Parodi - La Prima Volta Come per Barbara D’Urso con Domenica Live, Domenica è stata anche l’ultima per Cristina Parodi con La Prima Volta, che ha terminato una stagione sottotono, con ascolti poco brillanti (media attorno al 12% di share, molto al di sotto della concorrenza), e un interesse del pubblico, numeri a parte, mai realmente accesso. La trasmissione di Rai 1, tra immagini e testimonianze, ha portato sotto i ...

Domenica 26 maggio al Bioparco di Roma “Millepiedi - Insetti & Co.” : Domenica 26 maggio 2019 il Bioparco di Roma dedica una giornata al misterioso mondo degli invertebrati, alla scoperta delle particolarità di questi animali. Millepiedi giganti, cervi volanti, Insetti foglia, farfalle, mantidi religiose e tante altre specie saranno i protagonisti delle attività che si svolgeranno dalle ore 11.00 alle 17.00. Tra postazioni con animali vivi e modelli giganti, le famiglie potranno partecipare a divertenti giochi per ...

Le partite decisive dell’ultima giornata di Serie A si giocheranno in contemporanea Domenica 26 maggio alle 20.30 : La Lega Serie A ha annunciato che le partite dell’ultima giornata di campionato che possono decidere delle cose – la qualificazione alla Champions league, quella all’Europa League e la salvezza – si giocheranno in contemporanea domenica sera alle 20.30. Le

Elezioni Europee - orari apertura seggi : si vota Domenica 26 maggio dalle 7 alle 23 : domenica 26 maggio 2019 si svolgeranno le Elezioni Europee. I cittadini degli Stati membri dell'UE, quindi anche gli italiani, saranno chiamati alle urne per scegliere i rappresentanti del Parlamento europeo. L’Italia dovrà eleggere 76 dei 751 eurodeputati che lo compongono, oltre al presidente. Tra i principali candidati alla presidenza avremo Manfred Weber del PPE (Partito Popolare Europeo), Frans Timmermans del PSE (Partito Socialisti ...

Ascolti TV | Domenica 19 maggio 2019. Fazio 16.9%-14% - New Amsterdam 9.8% - Giletti 6.9% - Petrelluzzi 5.5% : Fabio Fazio, Mahmood e Luciana Littizzetto Su Rai1 Che Tempo che Fa ha conquistato 4.058.000 spettatori pari al 16.9% di share e Che Tempo che Fa – Il Tavolo 2.479.000 (14%). Su Canale 5 New Amsterdam ha raccolto davanti al video 2.067.000 spettatori pari al 9.8% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.489.000 spettatori (6%) mentre FBI è la scelta di 1.510.000 spettatori (6.6%). Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto ...

