Dodi Battaglia a Vieni da me ' A Vasco Rossi invidio il talento Tra tutti i Pooh'

Dodi Battaglia di nome e di fatto. «Ecco perché continuo il tour anche senza i Pooh. Ho sofferto per Fogli. Mi manca tanto Faletti» : Dodi Battaglia l?irriducibile, l?unico dei Pooh che da due anni continua a riempire le piazze proseguendo la sua carriera da solista. È partito con il tour estivo il 26 aprile in...

Dodi Battaglia - 'RITORNO DEI POOH? ANCHE DOMANI'/'Pronto a tutto : lo dobbiamo ai fan' : DODI BATTAGLIA apre ad un ritorno dei Pooh per assecondare il grande desiderio dei fan: poi svela i motivi dello scioglimento della band.

Dodi Battaglia ha nostalgia dei Pooh. Senti cosa dice sugli ex : Dopo cinquant'anni con i Pooh, la voglia di fare musica è rimasta la stessa. Anzi. Dodi Battaglia non ha mai avuto alternative. E oggi come allora punta tutto sulla qualità e sul suo talento alla ...

Ufficiali i concerti estivi di Dodi Battaglia - tutte le date confermate : info e biglietti in prevendita : Sono Ufficiali i concerti estivi di Dodi Battaglia, quelli che arrivano dopo il tour dedicato a Perle con il quale ha portato in giro per l'Italia alcune delle rarità dei Pooh che mai erano state inserite nelle scalette dei live di 50 anni di carriera. Le tracce del live sono incluse nel cofanetto del live che l'artista ha appena rilasciato, insieme all'inedito Un'anima, il 15 marzo scorso. Il brano estratto come singolo porta la firma di ...

Paura per Dodi Battaglia dei Pooh : scopre il figlio mentre fa sesso con la moglie di un boss ma è uno scherzo : Cosa non si fa per i figli. Ne sa qualcosa Dodi Battaglia, chitarrista e cantante dei Pooh, che si è preso un bello spavento quando ha visto il figlio Daniele a letto con la moglie di quello che credeva un pericolosissimo boss della malavita. L’artista però non era finito nella rete di una gang dedita a rapine e intimidazioni, bensì in quella de “Le Iene”. Un bel “pesce d’aprile” anticipato. Con la complicità ...

Dodi Battaglia dei Pooh scopre il figlio che fa sesso con la moglie di un boss. Ma è uno scherzo de “Le Iene” : Dodi Battaglia che finisce a suonare nella villa di un boss della malavita per saldare un debito contratto dal figlio che, mentre lui si esibisce, va a letto con la moglie del padrone di casa. È lo scherzo architettato da quelli de “Le Iene” al chitarrista e cantante dei Pooh, con la complicità del figlio Daniele. Quest’ultimo ha finto infatti di avere dei problemi economici e ha detto al padre di aver trovato una soluzione: ...

Lo scherzo di Le Iene a Dodi Battaglia tra tradimenti e malavita - cosa non si farebbe per amore di un figlio? : Anche i duri hanno un cuore e lo scherzo di Le Iene a Dodi Battaglia dimostra quanto sia disposto a fare un padre per amore di un figlio, anche se scapestrato. Il racconto inizia con una cena tra Dodi e il figlio Daniele, già in preparazione di una serata speciale nella quale l'ospite d'onore avrebbe dovuto essere l'ex chitarrista dei Pooh. Definiti i dettagli, Dodi decide che suo figlio avrebbe intascato tutto il compenso per la serata, ...

