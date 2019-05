DIRETTA Avellino Milano | risultato finale 80-86 | | appuntamento a gara-5!

DIRETTA/ Avellino Milano - risultato 55-64 - streaming video tv : Olimpia a +9 : Diretta Avellino Milano streaming video e tv: orario e risultato live di gara-4 dei playoff basket Serie A. Sidigas per chiudere, avanti 2-1 nella serie.

LIVE Avellino-Olimpia Milano basket - Gara-4 Play-off in DIRETTA : comincia la sfida potenzialmente decisiva! : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Gara-4 dei quarti di finale di Serie A 2018-2019. La Sidigas Avellino è a caccia del match point contro l'A|X Armani Exchange Milano. La Scandone ha in mano un match point che avrebbe dello storico: soltanto una volta l'ottava forza della massima serie ha eliminato la prima nei playoff scudetto. Accadde nella stagione 1984-85: nell'epoca delle serie al meglio delle 3 partite, la ...

LIVE Avellino-Olimpia Milano basket - Gara-4 Play-off in DIRETTA : meneghini spalle al muro - irpini per chiudere la serie

LIVE Avellino-Olimpia Milano basket - Gara-3 Playoff in DIRETTA : la Sidigas vince gara-3 (69-62). Milano con le spalle al muro : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Sidigas Avellino-Olimpia Milano, gara-3 dei quarti di finale dei Playoff 2019. E' la partita spartiacque, quella che potrebbe decidere la serie. Dopo le de sfide al Forum c'è una perfetta parità ed entrambe le squadre che cercano un successo che le porterebbe ad un passo dalla semifinale. Nella prima di sabato sera, Avellino si è imposta per 82-74, dove a fare la differenza sono stati un ...

LIVE Avellino-Olimpia Milano basket - Gara-3 Playoff in DIRETTA : vantaggio ospite a fine terzo quarto (50-51)

LIVE Avellino-Olimpia Milano basket - Gara-3 Playoff in DIRETTA : padroni di casa in vantaggio a fine primo quarto (21-18)

LIVE Avellino-Olimpia Milano basket - Gara-3 Playoff in DIRETTA : sfida delicata per spezzare l'equilibrio