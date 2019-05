TelevideoRai101 : Di Maio:garantisco governo altri 4 anni - Wittrue : @Albertine2412 @SanteserSergio @CarloCalenda @PaoloGentiloni @matteorenzi @nzingaretti Mi sembrate i fan del govern… -

"Da parte mia gli italiani hanno la garanzia che ilva avanti". Lo ha detto il vice premier Diad Agorà su Raitre. Poi "chiedete anche alla Lega perché li vedo un po'confusi" Sul Dl Famiglia:"Sto portando il Dl in CdM" che va approvato "la settimana prossima" se si vogliono "aiutare le famiglie a fare più figli.Le coperture "le ho trovate, non si farà in deficit" Tria fa bene a tenere sotto controllo, poi però ci sono le scelte politiche".(Di venerdì 24 maggio 2019)