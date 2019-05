Di Maio | Salvini è come JunckerOrma con lui parlo solo in Cdm

Formigli ospita Di Maio e sfida (ancora) Salvini : "Uno è venuto - l'altro sono due anni che lo aspettiamo" : Se Matteo Salvini torna dalla Gruber, Formigli risponde con Luigi Di Maio. Il Ministro dell’Interno diserta ancora Piazzapulita e scende alla fermata precedente, bissando l’ospitata a Otto e Mezzo dopo quella dell’8 maggio scorso.Un caso, o forse una provocazione per un vicepremier che manca dal programma del giovedì di La7 dall’autunno del 2017. Giorni di attesa che Formigli sembra contare pazientemente:prosegui la letturaFormigli ospita ...

Di Maio : «Con Salvini oramai parlo soltanto in Consiglio dei ministri» Lo scenario : voto anticipato dopo l’estate : Il vicepremier pentastellato a #CorriereLive: «Prima c’era una collaborazione maggiore e al di là dei rapporti personali tutto è cominciato quando è scoppiato il caso Siri».

L'ultimo scontro tra Salvini e Di Maio è sul reato di abuso d'ufficio : Un nuovo fronte, l'ennesimo, si apre nello scontro all'interno del governo tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Accade a due giorni dalle elezioni europee e, questa volta, a provocare l'ormai quotidiano botta e risposta tra i due azionisti dell'esecutivo è la legge sull'abuso d'ufficio. Perché Salvini, nella giornata nazionale della legalità, si dice favorevole ad abolire la norma scatenando le ire del Movimento 5 Stelle, che della ...

Di Maio a Salvini : "Abolire l'abuso di ufficio? Meno stronzate" : Matteo Salvini sembra convinto da una manciata di ore che uno dei problemi dell'Italia sia il reato di abuso d'ufficio e, a tre giorni dal voto italiano per le elezioni europee, sembra intenzionato a dare battaglia per la sua abolizione. Gli alleati di governo, però, la pensano in modo diametralmente opposto e ritengono cheIl leader di M5S Luigi Di Maio ci ha messo davvero poco a replicare, ancora una volta via Facebook e con toni tutt'altro ...

Salvini demolisce Di Maio : occupo il mio tempo lavorando - non ho tempo di offendermi : Matteo Salvini invita i grillini a stare sereni. In queste ultime settimane Di Maio e soci hanno alimentato le tensioni

Governo : Di Maio prima c'era più collaborazione con Salvini : Governo, Di Maio: prima c'era più collaborazione con Salvini, ora parliamo ai Consigli dei ministri, tutto e' cambiato dal caso Siri.

Salvini prepara il conto a M5s. Di Maio - detteremo noi agenda. E l’Italia è al palo : Lo scontro sul dl sicurezza bis ha coinvolto direttamente il premier Conte, ma a palazzo Chigi sono convinti che la soluzione escogitata - il tema verra' affrontato nel prossimo Cdm insieme al provvedimento sulla famiglia - possa essere un viatico per far ripartire il governo. L'auspicio e' quello di tenere l'esecutivo fuori dalla contesa che si scatenera' dopo le Europee, ma e' pur vero che Salvini e Di Maio preparano due strade diverse per il ...

Abuso d’ufficio - Luigi Di Maio conferma la crisi : Prima io e Matteo Salvini parlavamo di più : Matteo Salvini ha annunciato di voler "rivedere la norma sul reato d'Abuso d'ufficio" e di essere "d'accordo con Conte". Luigi Di Maio ha accolto "con piacere" la "marcia indietro" del leader della Lega sull'argomento, poi ha aggiunto: "Prima c'era più collaborazione con Salvini, ora parliamo solo ai Consigli dei ministri, tutto è cambiato dal caso Siri".

Abolizione dell’abuso d’ufficio - ennesimo scontro Salvini-Di Maio : Salta come un grillo tra un evento istituzionale e un comizio elettorale e dopo aver incassato (malamente) lo slittamento del decreto sicurezza bis da parte del Cdm, in vista delle battute finali della campagna elettorale per le europee del 26 maggio, Matteo Salvini tira fuori dal cilindro un nuovo argomento di dibattito per raccogliere voti e consensi, puntando a un possibile rimpasto di governo a trazione leghista post-elettorale: l'Abolizione ...

Salvini : abuso d'ufficio blocca l'Italia. Di Maio : più lavoro - meno str... : Se la Lega si affermerà come primo partito italiano alle prossime elezioni europee «chiederò la flat tax, non certo più poltrone». Lo ha detto il...

Salvini : abuso d'ufficio blocca l'Italia. Di Maio : più lavoro - meno str.... : Se la Lega si affermerà come primo partito italiano alle prossime elezioni europee «chiederò la flat tax, non certo più poltrone». Lo ha detto il...

Salvini : abuso d'ufficio blocca l'Italia. Di Maio : più lavoro - meno str.... : Se la Lega si affermerà come primo partito italiano alle prossime elezioni europee «chiederò la flat tax, non certo più poltrone». Lo ha detto il...

Di Maio : "Salvini vuole abolire reato di abuso d'ufficio? Meno str...ate e più lavoro" |Il ministro dell'Interno smorza : "Va rivisto" : Nuovo fronte interno alla maggioranza dopo le parole di Salvini che ha ipotizzato di eliminare il reato di abuso d'ufficio. Il ministro del Lavoro: "Il prossimo passo per evitare di far dimettere un sottosegretario è togliere il reato di corruzione?". Il leghista replica

Di Maio : "Salvini vuole abolire reato di abuso d'ufficio? Meno str...ate e più lavoro" |La replica : "Fa muro? Lo deve dire a Conte" : Il ministro del Lavoro: "Il prossimo passo per evitare di far dimettere un sottosegretario è togliere il reato di corruzione?"