Dall' ascesa alla grande fatica Salvini chiude in Emilia | Il mio avversario è il

(Di venerdì 24 maggio 2019) Lo attendono sulla viapronti a contestarlo. Lunga la strada simbolo che attraversa la regione rossa un centinaio di persone urlano contro Matteo. Qui come in tantissime altre parti d’Italia. Prima c’era un solo storytelling: il suo. Poi sono arrivati il contro canto di Luigi Di Maio e i lenzuoli appesi ai balconi. Così la campagna elettorale del leader leghista, iniziata in, si è conclusa con. “Gli altri usano le elezioni Europee per regolare i conti in Italia. Io vado in Europa per cambiarla”, esclama il leader leghistando la campagna elettorale a Castel San Giovanni in provincia di Piacenza, in una regione dove si vota anche per le amministrative e dove il Carroccio punta ad affermarsi in particolare a Ferrara. E infatti, non è un caso se sposta l’asse e il bersaglio da colpire: “Il ...

