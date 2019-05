ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2019) I due vicepremier non litigano, non si citano mai, ma si dividono anche su quanto accadutoglidi, dove un giornalista di Repubblica è stato preso a manganellate – riportando fratture e un trauma cranico –una carica della polizia contro i manifestanti che protestavano per il presidio di Casapound. Luigi Disottolinea la necessità di “abbassare un po’ la tensione” e aggiunge: “A me non piace mai quando si cerca dio di soffiare sul fuoco di ultradestra contro centri sociali“. Opposto il paradigma utilizzato da Matteo Salvini nel commentare la vicenda: “Vicinanza al collega giornalista, ma ogni volta che ci sono i centri sociali in piazza c’è casino”, ha detto a Rtl. “C’è gente che va in piazza col casco e il bastone e ci sono poliziotti che eroicamente sono lì a prendersi sputi, insulti, monetine. ...

Cascavel47 : Cronista ferito durante scontri a Genova, Di Maio: “Basta rievocare ultradestra”. Salvini: “Con centri sociali semp… - ElioLannutti : Scontri Genova: procuratore,assurdo colpire cronista. Telefonata a giornalista ferito, 'Stava svolgendo il suo lavo… - mauriziobonanno : Scontri Corvetto, cronista ferito: 'Ho detto di essere giornalista, non si fermavano' - -