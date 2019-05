Cosa rischiano l' euro e le banche italiane dopo il voto europeo

Genitori iperprotettivi - Cosa rischiano i bambini : Cogliete i feedback di chi vi sta intornoDistinguete la paura dall’educazioneMollate un po’ la presaSiate consapevoli che la vita è imprevedibileMolte mamme e molti papà sono iperprotettivi nei confronti dei loro figli. Un atteggiamento che rischia spesso di creare conseguenze negative sul loro sviluppo. «Il pericolo principale che si corre è che i bambini non crescano. Ciò può accadere sia se mamma e papà non li sostengono nelle loro istanze ...

Genitori perfezionisti? Ecco Cosa rischiano i figli : Evitate le criticheGiocate sempre con loroAscoltate di più i vostri figliInsegnate ai bambini a “fallire”Puntate sull’educazione emotivaGli errori sono tappe obbligate della crescita di un bambino. Molte mamme e molti papà però assumono facilmente un atteggiamento perfezionista nei confronti dei loro figli. Sono molto esigenti e li vorrebbero “perfetti” in ogni ambito. «Viviamo in una società in cui la competizione è considerata spesso un valore ...