Corpo di un uomo senza vita rinvenuto alla foce del Saline | potrebbe essere Roberto

abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 24 maggio 2019) Pescara - Ildi unè stato trovato nella tarda serata di ieri nel tratto di mare davanti ladel, tra Città sant'Angelo e Montesilvano. Ilè stato avvistato da alcuni pescatori che hanno subito avvisato la capitaneria di porto, i cui uomini si sono portati sul posto. Da una prima ricognizione, sul cadavere e l'abbigliamento indossato sembrerebbe che ilpossaquello diSciarra, il 42enne di Pineto, di cui si sono perse le tracce da oltre un mese e mezzo. La salma è stata portata presso l'obitorio dell'ospedale di Pescara, dove sarà effettuato l'esame autoptico che dovrà stabilire le cause del decesso. leggi tutto

ivanscalfarotto : C’è un uomo che lotta con il proprio corpo per le proprie idee. @bobogiac non mangia e non beve da più di tre giorn… - Il_Centro : #Abruzzo #24maggio #venerdi #scomparso #Pescara #Pineto #uomoinmare #corpoinmare #Capitaneria #chilhavisto… - effe_francesco : RT @RosannaRuscito: Il linguaggio del corpo dice molto Tipo... il modo in cui una donna accavalla le gambe è molto indicativo per un uomo.… -