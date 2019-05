Conte incontra Tusk | ruolo primario Italia per nomine Ue

Mattarella incontra Conte e poi Salvini. Disarmo bilaterale tra Lega e 5 Stelle : I due decreti acchiappavoti, quello sulla sicurezza e l’altro sulla famiglia, slittano all’inizio della prossima settimana. Sfuma dunque il piano di Lega e Cinquestelle che speravano di esibirli come trofei già prima del voto di domenica. L’operazione si è incagliata su una quantità di ostacoli tra cui, certamente, pesano i rilievi del Colle. Per v...

Juventus - svolta totale : “Repubblica” - oggi Paratici incontra Conte : Conte alla Juve? Mai dire mai, resta accesa ancora un barlume di speranza. Secondo quanto rivelato dall’odierna edizione de “La Repubblica“, Paratici potrebbe incontrare Conte a Milano nella giornata di oggi. Summit in albergo dove è ospite anche Guardiola, quest’ultimo in Italia per un’iniziativa di beneficenza. Detto questo, il direttore sportivo bianconero potrebbe incontrare l’ex […] More