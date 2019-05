Concorso scuola, ok del ministero: arriva il bando di assunzione per 17mila maestre dal 2020 (Di venerdì 24 maggio 2019) Con il via libera del ministro della Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, è in arrivo il bando per l'assunzione di 17mila nuovi maestri e maestre della scuola primaria e d'infanzia. Inoltre la stessa ministra ha autorizzato anche i nuovi contratti dei presidi, con un aumento di stipendio di 160 euro al mese.



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di venerdì 24 maggio 2019) Con il via libera del ministro della Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, è in arrivo ilper l'dinuovi maestri edellaprimaria e d'infanzia. Inoltre la stessa ministra ha autorizzato anche i nuovi contratti dei presidi, con un aumento di stipendio di 160 euro al mese.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

Intercultura_IT : #Eventi: domani a #Parma c/o l’Auditorium “C. Gabbi” alle ore 16 si terrà la premiazione degli #studenti vincitori… - GazzettaDelSud : Scuola, via libera dal Ministero al concorso per 17 mila maestre - DiGSPES : Scuola di Alta Formazione Filosofica di Acqui Terme: bando di concorso -