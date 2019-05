Concorso per 17 mila maestre | c' è l' ok di Giulia Bongiorno

huffingtonpost

(Di venerdì 24 maggio 2019) “Via libera a concorsi per 16.959 posti di personale docente della scuola dell’infanzia e primaria, di cui 10.624 per l’anno scolastico 2020/2021 e 6.335 per l’anno scolastico 2021/2022”, l’ok arriva direttamente in una nota del ministero della Pubblica Amministrazione.Nella nota si annuncia come il ministroabbia firmato il decreto con cui “il ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca è autorizzato ad avviare, per il biennio scolastico 2020/2022, procedure concorsuali per il reclutamento del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria”. Il provvedimento è stato “inviato per il concerto al ministro dell’Economia e delle finanze”.

