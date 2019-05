Concorsi maestre | Bongiorno | “Via libera al Miur per 17mila nuovi docenti” E ok anche ad

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2019) Viadel ministero della Pubblica amministrazione alle procedure per il reclutamento di quasinuovee all’aumento di stipendio per i presidi. Le due novità sono state annunciate dalla titolare della P.a., Giulia. Nel dettaglio, ha spiegato la ministra in quota leghista, si tratta di “10.624 per l’anno scolastico 2020/2021 e 6.335 per l’anno scolastico 2021/2022”. Il decreto dà l’autorizzazione al ministero dell’Istruzione ad avviare le procedure concorsuali per il biennio 2020/22 per il reclutamento del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria. Sempre in giornata,ha autorizzato l’aumento di stipendio dei presidi che, spiega una nota, “interessa circa 8mila dirigenti e permetterà il quasi totale riallineamento della retribuzione dei dirigenti scolastici a quella delle altre categorie di dirigenti ...

Presanella27 : Leggo del via libera concorsi x assunzione 17.000 maestre. Ma se ci sono pochi bimbi xché non assumiamo infermieri… - giancarlogigli2 : RT @ROBYBOX: Tempismo perfetto della Ministra Bongiorno che da il via libera per i concorsi per l’assunzione di 17000 maestre/i e personale… - lucamarchesell3 : RT @ROBYBOX: Tempismo perfetto della Ministra Bongiorno che da il via libera per i concorsi per l’assunzione di 17000 maestre/i e personale… -