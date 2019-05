Comunali | dopo 35 anni di amministrazione sarà ancora sindaco 

ilfogliettone

(Di venerdì 24 maggio 2019) Dal 1985 amministra il Comune di Villanova d'Albenga, borgo del savonese di 2700 anime, come primo cittadino o vicesindaco. E non e'arrivato a saturazione. Si ricandida e visto che non ha avversari e il consenso dei cittadini e' alto portera'la fascia tricolore. Per farlo, domenica 26 maggio, dovrà solo battere l'astensionismo: se il 51% degli aventi diritto al voto andra' alle urne sara'lui il sindaco.E' la storia di Pietro Balestra. Entrato in maggioranza nel 1985,soli due mesi da vicesindaco venne "promosso" per le dimissioni del primo cittadino. Poi tre mandati da sindaco (1990, 1995 e 1999) e due da vice prima di tornare in sella nel 2014. Ora e' pronto per il suo ottavo mandato con la lista "Torre e mura civiche". "Sono orgoglioso di questa prospettiva, metto esperienza e competenza al servizio del paese", ha detto. Dalla sua parte ...

