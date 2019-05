Clima | Mercalli | “Venezia | Rovigo | Ravenna | Iesolo saranno sommerse se non si cambia

meteoweb.eu

(Di venerdì 24 maggio 2019) “Da quando in Inghilterra si incomincio’ a bruciare il carbone con la macchina a vapore l’anidride carbonica presente nell’atmosfera comincio’ a crescere in continuazione dalle 300 parti per milione dell’epoca alle 414 di oggi, piu’ la CO2 continua a salire, piu’ nel mondo fara’ caldo”. Lo evidenzia iltologo Lucastamani a Genova all’inaugurazione della prima edizione del ‘Food & Green Village’. “L’effetto dell’aumento della CO2 nell’aria fa aumentare la temperatura del pianeta come era stato predetto dagli studi del passato, il 2018 in Italia è stato l’anno più caldo degli ultimi duecento anni, nel mondo e’ stato il quarto anno più caldo. – spiega – Davanti a noi abbiamo due scenari principali: il primo ‘non fare niente’, secondo ...

