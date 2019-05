Classifica Giro d' Italia 2019 Polanc nuova maglia rosa | oggi molto attesi i big

Giro d’Italia 2019 - la Classifica dei favoriti : Vincenzo Nibali dà spettacolo sul Montoso - Squalo a 1’44” da Roglic : La dodicesima tappa del Giro d’Italia 2019 ha regalato la prima vera salita: l’impegnativo Montoso, GPM di prima categoria, ha messo a dura prova tutti i big e ha dato degli importanti scossoni in classifica generale che ora è guidata da Jan Polanc. Lo sloveno ha indossato la maglia rosa sfilandola a Valerio Conti, i grandi favoriti per la conquista del Trofeo Senza Fine si sono mossi: Vincenzo Nibali ha dato spettacolo in salito ...

Classifica Giro d’Italia 2019 - dodicesima tappa : Jan Polanc in rosa - Nibali a 1’44” da Roglic - guadagnano Lopez e Landa : La Cuneo-Pinerolo ha dato uno scossone alla Classifica generale del Giro d’Italia 2019, la dodicesima tappa presentava le prime vere salite con il Montoso (primo GPM di prima categoria) e il gruppo ci ha regalato grandi emozioni. Jan Polanc indossa la maglia rosa sfilandola al compagno di squadra Valerio Conti, l’alfiere della UAE Emirates ha centrato la fuga bidone e ha messo in difficoltà tutti i big che si sono dati battaglia ...

Giro d’Italia 2019 - risultato e Classifica della tappa di oggi (Cuneo-Pinerolo) : vittoria di Cesare Benedetti - Jan Polanc nuova maglia rosa : Cesare Benedetti si impone tra i fuggitivi nella dodicesima tappa del Giro d’Italia 2019, 158 km da Cuneo a Pinerolo. Il corridore della BORA-Hansgrohe centra il primo successo da professionista, battendo in volata i compagni di fuga Damiano Caruso (Bahrain Merida) ed Eddie Dunbar (Team INEOS). La nuova maglia rosa è Jan Polanc (UAE-Team Emirates), sesto sul traguardo odierno. Si muovono anche i big, con Mikel Landa (Movistar) e Miguel ...

Giro d’Italia – Polanc sfila la Maglia Rosa a Conti - che balzo di Nibali : la nuova Classifica generale dopo la 12ª tappa : Il corridore sloveno della UAE Team Emirates sfila la Maglia Rosa al compagno di squadra Valerio Conti, salendo così in vetta alla classifica generale dopo la dodicesima tappa Jan Polanc è la nuova Maglia Rosa del Giro d’Italia 2019, sfilandola al compagno di squadra Valerio Conti al termine della dodicesima tappa. Il corridore sloveno sale così in testa alla classifica generale, chiudendo al sesto posto la frazione di oggi conclusa ...

Giro d’Italia 2019 - fuga bidone nella Cuneo-Pinerolo! Classifica ribaltata - Jan Polanc spaventa i favoriti! : fuga bidone in corso al Giro d’Italia 2019, la Cuneo-Pinerolo sta riservando grandissime sorprese: 25 uomini sono andati all’attacco in avvio della dodicesima tappa e hanno guadagnato un vantaggio massimo di addirittura 15 minuti. Gli atleti sono andati via di comune accordo, il gruppo ha lasciato fare e il margine dei coraggiosi di giornata è salito a dismisura: qualche uomo quasi sicuramente arriverà al traguardo e verosimilmente ...

Classifica Giro d'Italia 2019/ Valerio Conti maglia rosa - oggi le prime salite : Classifica Giro d'Italia 2019: Valerio Conti indosserà la maglia rosa anche nella dodicesima tappa oggi, si riparte con … in maglia ciclamino.

Giro d’Italia 2019 - risultato e Classifica della tappa di oggi (Carpi-Novi Ligure) : Caleb Ewan batte Arnaud Demare in volata : L’australiano Caleb Ewaha ha vinto l’undicesima tappa del Giro d’Italia 2019, 221 km da Carpi a Novi Ligure. Il corridore della Lotto Soudal si è imposto nettamente in volata, battendo il francese Arnaud Démare (Groupama-FDJ) e il tedesco Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe), mentre il campione italiano Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step) si è dovuto accontentare del quarto posto. La maglia rosa resta invece sempre sulle spalle di Valerio ...

Giro d’Italia 2019 - la Classifica dei favoriti : tutto invariato in vista delle motagne : L’undicesima tappa del Giro d’Italia 2019 non ha riservato sorprese e tutto è rimasto invariato in classifica generale, i distacchi tra i big non hanno subito variazioni al termine della frazione odierna: tutto tranquillo sulla strada da Carpi a Novi Ligure. Le distanze tra i favoriti della Corsa Rosa sono dunque immutate: Primoz Roglic conserva 1’44” di vantaggio su Vincenzo Nibali, sempre oltre i tre minuti Simon Yates ...

Classifica Giro d’Italia 2019 - undicesima tappa : Valerio Conti resta in Maglia Rosa : Non cambia la Classifica generale del Giro d’Italia 2019 al termine dell’undicesima tappa, la frazione interlocutoria tra Carpi e Novi Ligure, che si è risolta con l’annunciata volata e nelle quale non ci sono stati incidenti. Valerio Conti rimane dunque in Maglia Rosa, Primoz Roglic è il migliore degli uomini di Classifica con 1’44” di vantaggio su Vincenzo Nibali, mentre Simon Yates e Miguel Angel Lopez sono ...

