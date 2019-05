Cinisello Balsamo | censurati 2 film a tema LGBT

Blastingnews

(Di venerdì 24 maggio 2019) Continua la polemica scatenatasi negli ultimi giorni a, intorno alla decisione del Comune di eliminare due pellicole aticadal programma del cinema estivo di Villa Ghirlanda Silvia: uno deiin questione è ‘La mia vita con John F. Donovan’, del regista francese Xavier Dolan, pellicola ancora inedita in Italia. La polemica è scoppiata la scorsa settimana, proprio il 17 maggio, Giornata internazionale contro l'omotransfobia, con un'accusa da parte dell'associazione "GayMiN Out -Nord Milano“. La colpa contestata all'amministrazione comunale è quella di censura a sfondo omofobico: "Senza un motivo, uno solo, che giustifichi la scelta. Anzi forse un motivo c'è: si chiama omofobia. Siamo nauseati da questa scelta, che di politico e di costruttivo non ha nulla, e siamo atterriti dal clima di censura che avvertiamo con questo messaggio" hanno dichiarato i ...

