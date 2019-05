Cina Lippi torna Ct | obiettivo Mondiali 2022

Calcio : Marcello Lippi torna alla guida della Nazionale della Cina : E’ durato poco il periodo da disoccupato di Marcello Lippi: l’uomo che portò l’Italia a vincere i Mondiali 2006, dopo aver perso il posto di commissario tecnico della Cina, lo ha recuperato a quattro mesi di distanza dall’eliminazione in Coppa d’Asia contro l’Iran ai quarti di finale. L’annuncio arriva direttamente dalla Federazione cinese, che nel frattempo aveva lasciato la “reggenza” a ...

Marcello Lippi a tutto campo : Gattuso - Conte - Allegri - la Cina e il confronto Messi-Ronaldo : Marcello Lippi, a margine della presentazione della “Lippi Academy” a Viareggio, ha parlato ai microfoni di Sky affrontando diversi argomenti. Ecco le sue parole. Gattuso, Conte E Allegri – “Mando un abbraccio forte a Gattuso e gli dico che deve smetterla di dire che è colpa sua, lo dice spesso. Ci mancherebbe, è sempre colpa dell’allenatore quando le cose non vanno bene, ma lui lo dice troppo spesso. Conte? ...

Cannavaro si dimette da ct della Cina : torna Lippi? : Roberto Bordi Non è durata neppure due mesi l'avventura di Cannavaro sulla panchina della nazionale cinese. Il tecnico del Guangzhou si è dimesso perché "il doppio impegno mi distrae dalla mia famiglia". A sostituirlo dovrebbe essere Lippi Poco più di un mese e mezzo. È quanto è durata l'esperienza di Fabio Cannavaro da c.t. della nazionale di calcio della Cina, ruolo per il quale aveva ricevuto il 7 marzo un incarico temporaneo per ...

Cannavaro non è più il ct della Cina. Si va verso il Lippi bis : manca l'intesa economica : ... una delle squadre di punta dell'intero calcio asiatico, allenata in passato da ct campioni del mondo, lui lo è stato da giocatore, come Marcello Lippi e Luiz Felipe Scolari. Proprio Lippi dovrebbe ...

Marcello Lippi subentra a Fabio Cannavaro : allenerà la Cina : Due italiani di successo protagonisti in Cina. Fabio Cannavaro lascia la Nazionale cinese e rimane allenatore del Guangzhou Evergrande. “Il

Cina - Lippi può tornare c.t. della nazionale : Cannavaro rinuncia : Marcello Lippi, 71 anni. Epa Che sia la 'terza' di Marcello Lippi in Cina? L'ex c.t. mondiale è di nuovo a Guangzhou in questi giorni, ma non per definire l'accordo da direttore tecnico di cui si ...

Filippine : il terremoto causa 18 vittime. Video impressionante da una pisCina : Nel pomeriggio di Pasquetta, esattamente lunedì 22 aprile, una potente scossa di terremoto ha colpito il cuore delle Filippine a pochi chilometri dalla capitale Manila. Il sisma, di cui vi parlammo...

Lippi : «L'Italia di Mancini mi piace. Zidane il migliore. Cina? Giocano tutti a ping pong» : ROMA - Marcello Lippi , ospite de "I lunatici" su Radio2, si è raccontato. Partendo dall'esperienza in Cina : "Si sta bene, i cinesi sono un po' curiosi ma si vive bene. Per mettersi al passo con i ...