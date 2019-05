Chiede il pizzo a imprenditore edile | arrestato Antonino Graviano del clan Brancaccio

direttasicilia

(Di venerdì 24 maggio 2019) Nella mattinata odierna i Carabinieri del Ros e del Comando Provinciale di Palermo, hanno. Il provvedimento avviene su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia., classe 1979, appartiene al nucleo familiare che costituisce lo storico gruppo mafioso egemone nel mandamento mafioso di. L’uomo è ritenuto responsabile di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso nei confronti di titolare di una impresaimpegnata in lavori di ristrutturazione di un edificio ubicato nel territorio di. Nel corso delle indagini avviate in seguito a una denuncia presentata dal titolare della impresa, i servizi di osservazione del sito interessato dai lavori e i pedinamenti effettuati nei confronti dell’indagato hanno permesso di individuare senza dubbio alcunoche, qualificandosi come soggetto die intimando in ...

TuttaPalermo : Chiede il pizzo ma viene denunciato: in manette un Graviano Brancaccio di nuovo nelle mani del clan che uccise don… - MeridioNews : Chiede il pizzo ma viene denunciato: in manette un Graviano Brancaccio di nuovo nelle mani del clan che uccise don… - SiciliaBT : Ansa #news #Sicilia: Chiede pizzo,arrestato rampollo Graviano -