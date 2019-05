Champions e addio | Spalletti punta su Icardi

Pagelle e Highlights 37^ giornata : Okaka fa sperare l’Udinese - Pavoletti inguaia il Genoa. Roma - addio Champions? : Pagelle 37 giornata- Tutto pronto per il calcio d’inizio della 37^ giornata di Serie A. Si partirà con Udinese-SPAL, match delicatissimo ai fini della lotta salvezza. Friulani chiamati alla prova del nove per cercare di rimanere ancorati alla Serie A. Dall’altra parte una SPAL ormai salva, ma pronta a vender cara la pelle fino alla […] L'articolo Pagelle e Highlights 37^ giornata: Okaka fa sperare l’Udinese, Pavoletti ...

Serie A - la Roma va in bianco al Mapei Stadium : addio al sogno Champions : Nell'anticipo del sabato sera della penultima giornata di Serie A la Roma ha ottenuto un inutile pareggio a reti bianche in casa del Sassuolo, un risultato che sancisce di fatto l'addio al sogno quarto posto dei giallorossi a 90 minuti dal termine del campionato. Dopo il mancato rinnovo di una bandiera come Daniele De Rossi arriva un'altra mazzata dura da digerire per i tifosi della lupa, alcuni dei quali durante il match contro la squadra di De ...

Pogba Juventus - il francese vuole la Champions : addio allo United : Pogba Juventus – Continuano le indiscrezioni di calciomercato sulla Juventus, soprattutto per quanto riguarda le trattative in entrata. Una di queste potrebbe portare a Paul Pogba, con il centrocampista del Manchester United che non conosce ancora il suo futuro. Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici farà un tentativo, in estate, per riportarlo a Torino. […] More

Impresa Liverpool : il Barcellona dà l’addio alla Champions : Grande prova del Liverpool che ribalta il Barcellona. I catalani dicono così addio alla Champions ma con una lezione di

'Congratulations' - lezione di fair play del Barcellona dopo l addio alla Champions : Il Barcellona dà l'addio alla Champions con una lezione di fair play. A pochi minuti dalla pesante sconfitta contro il Liverpool, 4-0, il club catalano scrive su Twitter 'Congratulations'. Un gesto ...

Pogba-Juventus - United addio Champions : ora si può davvero! : POGBA JUVENTUS- Fabio Paratici sogna Pogba e lo fa in maniera costante e totale. Il ritorno del centrocampista francese resta il primo obiettivo del centrocampo bianconero. A confermare il potenziale trasferimento del francese in bianconero ci sarebbe l’ufficialità dell’esclusione del Manchester United dalla prossima Champions League. Pogba e compagni non prenderanno parte alla prossima edizione […] More

Roma : 1-1 a Genova e (quasi) addio alla Champions : Una partita brutta, estremamente sporca e giocata male dai giallorossi, che con El Shaarawy all’82° si portano avanti “annusando” i 3 punti per poi farsi rimontare colpevolmente dal Genoa al 91°, che va a segno di testa con Romero, il quale salta senza difficoltà in mezzo alle torri Romaniste approfittando di un calcio d’angolo regalato da Kolarov. All’ultimo minuto inoltre i rossoblù sfiorano anche il secondo gol su calcio di rigore con l’ex ...

United - addio Champions - Passo falso dell'Arsenal - Higuain trascina il Chelsea al terzo posto : Il p enultimo turno della Premier League dice tanto in chiave Champions League . Il Chelsea batte 3-0 il Watford e vola al terzo posto, superando il Tottenham, ora a -1. L'Arsenal pareggia 1-1 contro ...

Lazio - Inzaghi : "Addio Champions - l'Atalanta ha meritato" : Simone Inzaghi rende merito all' Atalanta , "Hanno meritato",, dice addio alla Champions , "Ormai è andata",, ma continua a coltivare sogni di Europa League . "Siamo a due punti da Torino e Milan ...

Milan - da Gattuso alla società : contrasti - confusione disorganizzazione. Addio Champions - ma ora rischia l'Europa : La sconfitta di Torino è la cronaca di un disastro annunciato . Come scrivevamo una settimana fa, dopo il pareggio di Parma, il vero obiettivo del Milan era ed è entrare in Europa League. Il quarto posto, che prima del derby ...

Juve - giorno riposo dopo addio Champions : TORINO, 17 APR - Massimiliano Allegri ha concesso un giorno di riposo ai giocatori della Juventus. dopo l'eliminazione dalla Champions League, oggi dunque i bianconeri non scenderanno in campo. ...

Juventus - il terribile risveglio in Borsa dopo l'addio alla Champions : la mazzata sul titolo : Il risveglio in Borsa per la Juventus dopo l'eliminazione in Champions league non poteva che essere in rosso. Il titolo del club bianconero ha aperto le contrattazioni a Piazza Affari in perdita del 22,96%, con picchi che hanno toccato perdite anche superiori al 24%. Il valore del titolo in apertura

Juve-Ajax 1-2 - Ronaldo non basta. Addio Champions : Torino, 16 aprile 2019 - Come a Madrid, forse pure meglio. Il meraviglioso Ajax , dopo il Real, miete un'altra vittima eccellente. La Juventus finisce k.o. per 2-1 allo Stadium e viene eliminata, per ...

Juve-Ajax 1-2 - Champions addio : Niente da fare, ancora una volta. La Juve è stata eliminata dall'Ajax nei quarti di finale di Champions League, e la coppa maledetta si conferma di nuovo tale. L'incubo bianconero si è materializzato sotto i colpi dell'Ajax, squadra giovane, sfrontata e fortissima, che dopo aver dato una lezione di calcio al Real Madrid nel tempio del Bernabeu agli ottavi di finale, ha esibito gioco e spettacolo anche contro i ...