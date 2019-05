Caserta | incendiata la tomba di famiglia di un imprenditore

ilgiornale

(Di venerdì 24 maggio 2019) Ignazio Riccio Vitale, titolare di un’impresa di allestimento della pubblica illuminazione che ha appalti in tutta Italia, qualche anno fa si occupato delle vicende di “Terra dei fuochi”, aiutando le persone ammalate di cancro Sono entrati nel cimitero e per sfregio hanno incendiato le tombe dei genitori e delle due figlie nate morte. Il macabro episodio è accaduto a Teverola, in provincia di, dove un notodel luogo, Roberto Vitale, questa mattina ha scoperto il vile atto. Vitale, titolare di un’impresa di allestimento della pubblica illuminazione che ha appalti in tutta Italia, qualche anno fa si occupato delle vicende di “Terra dei fuochi”, aiutando le persone ammalate di cancro. La notte scorsa ignoti hanno forzato il cancello del cimitero e hanno posizionato nelle vicinanze delladidell’dei pneumatici a terra, bruciandoli ...

