Carolyn Smith | “Ho sospeso le cure | ho bisogno di prendermi cura di me”

Carolyn Smith a Storie Italiane : “Ho avuto una trombosi”. E sul tumore… : Storie Italiane, Carolyn Smith parla della trombosi: “Mi sono svegliata con il braccio scuro e gonfio” Si è raccontata a cuore aperto nel salotto di Storie Italiane nella puntata di oggi, venerdì 24 maggio 2019, Carolyn Smith. Intervistata dalla padrona di casa Eleonora Daniele, a Storie Italiane Carolyn Smith ha parlato della trombosi che l’ha colpita al braccio la settimana scorsa, raccontando: Mi sono svegliata con il ...

Non sono in ospedale. Sarò a Ballando! Carolyn Smith sbotta sui social : Il giudice di Ballando con le Stelle ha precisato di essere a casa sua e di aver bisogno di riposo. La giurata del programma del sabato sera targato Rai Uno smentisce, via social, le voci che la davano ricoverata in ospedale dopo la trombosi al braccio e si mostra, serena e sorridente, al suo evento romano "I Am a Woman Life"--Negli scorsi giorni la ballerina e coreografa inglese è stata, infatti, colpita da una trombosi al braccio destro, che ...

Ballando con le stelle - Carolyn Smith di nuovo in ospedale : "Trombosi al braccio destro" : E' di questa mattina il messaggio di Carolyn Smith, la giudice di Ballando con le stelle già impegnata nella lotta contro il cancro, nel quale ha annunciato di aver rimandato la partenza per la Polonia a causa di un preoccupante dolore al braccio. Come dichiarato da lei attraverso la sua pagina Inst

Carolyn Smith in ospedale dopo Ballando : “Oggi inizio la cura” : Ballando con le stelle, Carolyn Smith torna in ospedale: cosa le è successo Carolyn Smith è finita nuovamente in ospedale. E’ stata lei stessa a rivelarlo su instagram poco fa, facendo preoccupare molto i suoi fan. Difatti la giurata della quattordicesima edizione di Ballando con le stelle ha pubblicato un selfie su instagram, e nella didascalia ha rivelato senza tanti mezzi termini quanto segue: “Buon giorno. Non sono riuscita a ...

Ballando con le stelle : Carolyn Smith rompe il silenzio sui concorrenti : Carolyn Smith parla di alcuni concorrenti di Ballando con le stelle 2019 Ha commentato alcuni dei concorrenti in gara a Ballando con le stelle 14, rilasciando un’intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero di Nuovo Tv Carolyn Smith, non nascondendo di avere una preferenza per Dani Osvaldo! Su di lui Carolyn Smith ha infatti dichiarato: E’ il più sexy! Quando balla si diverte, ma si impegna molto. Anche se dice di non ...

Carolyn Smith (con Ballando) si inchina a Milena Vukotic : "Eleganza, educazione, bellezza: ètutto quello che serve in questo programma" Così Guillermo Mariotto ha sintetizzato l'essenza di Milena Vukotic al termine del tango ballato con Simone Di Pasquale sulle note di Je ne regrette rien di Edith Piaf nella puntata di Ballando con le Stelle di sabato 11 maggio 2019. Al netto della splendida forma fisica che può vantare questa meravigliosa signora di 84 anni - e l'età è una medaglia al merito, ...

Carolyn Smith si inchina per Milena Vukotic a Ballando con le stelle : Ballando con le stelle 14: Carolyn Smith si inchina in diretta davanti a Milena Vukotic E’ stata senza dubbio una delle migliori esibizioni di quest’anno di Ballando con le stelle quella di Milena Vukotic della puntata di stasera, sabato 11 maggio 2019. L’attrice ha infatti letteralmente incantato il pubblico assieme al suo maestro Simone Di Pasquale, tant’è che Carolyn Smith, prima di esprimere il suo voto, si è alzata ...

Manuela Arcuri gelata da Carolyn Smith : “Diventi brutta quando balli” : Ballando con le stelle: Manuela Arcuri spiazzata dal giudizio di Carolyn Smith Non è rimasta contentissima dei giudizi di parte della giuria di Ballando con le stelle 2019 stasera Manuela Arcuri. “Quello di soggi era uno degli stili che Manuela temeva di più…” ha premesso la padrona di casa Milly Carlucci prima dei commenti dei giurati, dei quali la prima a prendere la parola è stata la presidente Carolyn Smith, che ha ...

Carolyn Smith dopo Ballando con le stelle : “Chi ha fatto la chemio…” : Ballando, Carolyn Smith svela: “Aiuterò chi ha fatto chemioterapia o mastectomia” Si è raccontata in un’intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale NuovoTv Carolyn Smith, presidente di giuria di Ballando con le stelle, ormai volto popolarissimo per il pubblico di Rai1, facendo parte dello show condotto da Milly Carlucci da tante edizioni. Nella rivista succitata, Carolyn Smith ha rilasciato una ...