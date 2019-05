Cannes | ovazione per Sylvester Stallone per il nuovo Rambo V

ilfogliettone

(Di sabato 25 maggio 2019) Grande protagonista, ieri, al Festival die' stato, 73 anni, che per l'ennesima volta - la quinta - si cala nei panni del veterano del Vietnam nella pellicola ": Last Blood", in sala il prossimo settembre. Il divo - camicia a scacchi, jeans e stivali di pelle - accompagnato da una delle interpreti del film, la spagnola Paz Vega, in un affollatissimo incontro con il pubblico, con tanto di standing ovation nella sala Debussy, ha ripercorso la sua carriera. "E' bellissimo essere qui, era tanto tempo che non tornavo.e' la parte pessimista, dove Rocky e' quella ottimista. Il successo di quest'ultimo film", ha concluso, lo si deve al fatto che e' incentrato "su un uomo che non molla". "Never stop punching", mai smettere di dare i pugni, mai smettere di lottare diceritenendo quello il messaggio piu' forte, l'eredita' dei ...

