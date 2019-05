Cannabis a chi legge Ma Marina non ci sta | Mai in Mondadori

C’è chi crede che l’olio di Cannabis curi i tumori. È falso - può alleviare solo gli effetti collaterali : Può capitare di leggere che l’olio derivato dalla cannabis sativa, detta anche canapa o marijuana, sia efficace nella cura di varie forme tumorali. Indubbiamente la canapa viene utilizzata da secoli come rimedio erboristico; negli ultimi anni, a livello mondiale se ne stanno occupando molti studi scientifici. Del resto, se così non fosse non ne sarebbe stato sdoganato l’uso terapeutico, soprattutto in una malattia tanto complessa e delicata come ...

Frankie Hi-Nrg contro Matteo Salvini sulla chiusura dei Cannabis shop : “È un cretino” : L'attacco verbale di Frankie Hi-Nrg contro Matteo Salvini è avvenuto senza mezze misure. L'autore di Quelli che benpensano e Fight da faida, nelle ultime ore, è stato raggiunto dai microfoni dell'agenzia Vista mentre si trovava al Salone del Libro di Torino per presentare il suo libro Faccio la mia cosa edito da Mondadori. Francesco di Gesù, torinese di origini siciliane, ha commentato con parole pesanti la proposta del Ministro dell'Interno ...

La verità sui “Cannabis shop” e quello che Salvini non ha chiarito : E’ lecito o è vietato vendere in esercizi commerciali, oppure online, i derivati della cannabis? La questione ha manifestato aspetti controversi, subito dopo che la legge n. 242/2016 ha previsto la liceità della coltivazione della cannabis sativa L. E’ emersa con decisione, ed è diventata ennesimo m

Cannabis - Mantero contro Salvini : ''Butta fumo negli occhi per distrarre dal caso Siri e dai suoi fallimenti'' : L'intervista a Today con il senatore M5s autore della proposta sulla legalizzazione della Cannabis: ''Fa confusione tra...

Cannabis - da Salvini solo "fumo" : non può chiudere gli shop 'legali' : Lorenzo è un imprenditore che ha scommesso sul commercio della Cannabis legale e ai microfoni di Today lancia un appello al...

Cannabis legale - Salvini vuole “chiudere tutti i negozi”. Ma la Lega contribuì a far approvare la legge : “Scambia le piccole e medie imprese, che danno lavoro sano, con i negozi di Cannabis che vendono droga e kit per farsela in casa”. Così Stefano Candiani, sottosegretario leghista all’Interno, ha apostrofato giovedì il colLega grillino Carlo Sibilia che criticava la crociata intrapresa da Matteo Salvini contro i negozi di Cannabis Legale. “Se dovessimo lasciare fare a chi la vede come lui, ci troveremmo presto i cannaioli ...

Lo sgambetto di Di Maio a Salvini : “Prima chiudiamo le piazze di spaccio e poi i negozi di Cannabis Light irregolari” : La nuova questione che crea problemi tra 5 stelle e Lega e quella della Cannabis Light, Salvini pronto a chiudere questi shop, ma Di Maio ha un suggerimento che sa più di sgambetto “La lotta alla droga è come la pace nel mondo: la vogliamo tutti. Non vedo perché si debbano creare tensioni nel governo … Continue reading Lo sgambetto di Di Maio a Salvini: “Prima chiudiamo le piazze di spaccio e poi i negozi di Cannabis Light ...

Cannabis - il consiglio comunale di Torino chiede al governo di poterla coltivare a scopi terapeutici : Un’altra sfida a Matteo Salvini, l’alleato del “loro” Movimento 5 Stelle, lanciata dai consiglieri pentastellati di Torino. Mentre il ministro dell’Interno dichiarava che “non esiste una droga depotenziata, esiste la droga e fa male”, lanciando la sua nuova campagna contro i negozi di Cannabis legale, il consiglio comunale del capoluogo piemontese ha approvato all’unanimità una mozione che obbliga la sindaca Chiara Appendino a chiedere al ...

Cannabis light in Italia : effetti - chiusura negozi e cosa comporta : Cannabis light in Italia: effetti, chiusura negozi e cosa comporta Lega e M5S non se le sono mandate a dire nelle ultime settimane e i terreni di scontro sono stati diversi. Il più recente, in ordine cronologico, è quello della Cannabis light in Italia, e in particolare la possibile chiusura dei Cannabis shop nel nostro Paese, con già alcune chiusure avvenute nelle Marche. L’obiettivo di Salvini è quello di scagliarsi contro la proposta di ...

Cannabis - Conte : “Si parla di sostanze non stupefacenti. Aspettiamo Cassazione per più chiarezza” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, fermato dai giornalisti fuori da Palazzo Chigi: “Per quanto riguarda la disciplina normativa in questo momento c’è qualche profilo di incertezza. Lo dico tecnicamente. Tra l’altro Aspettiamo una pronuncia della Cassazione a fine maggio che potrebbe contribuire a maggiore certezza perché c’è un problema tra vendita e produzione parliamo di livelli di THC che non devono superare ...

Salvini dichiara guerra alla Cannabis - scontro nel governo : Matteo Salvini dichiara guerra alla cannabis e alla droga e apre un nuovo capitolo di scontro nel governo. Già ieri, nel giorno della revoca dell'incarico al sottosegretario leghista Armando Siri, indagato per corruzione, il ministro dell'Interno aveva parlato a lungo del tema dopo l'incontro al Viminale con i responsabili delle principali comunità per tossicodipendenti. Ospite di Lilli Gruber a 'Otto e mezzo', in serata, aveva commentato: su ...

Cannabis Light : controlli - ma non chiusure per i negozi che la vendono : «Un’approfondita analisi del fenomeno, che tenga conto di tutti i fattori di rischio». È l’esigenza sottolineata dalla circolare del Ministero dell’Interno sulla commercializzazione della Cannabis Light. Il capo di Gabinetto, Matteo Piantedosi, si rivolge ai prefetti e ai commissari di governo perché portino la questione all’attenzione dei Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica. Cosa dovranno fare? «Dovrà essere innanzitutto ...

Cannabis - nessuna chiusura : la direttiva del Viminale impone solo più controlli sui negozi : È arrivata la tanto discussa direttiva del Viminale contro i negozi di Cannabis promessa dal Ministro dell'Intero Matteo Salvini. Non ci sarà alcuna chiusura generalizzata ma solo maggiori controlli sui requisiti degli shop e sulle vendite delle sostanze. In particolare si chiede di verificare che non siano messe in vendita le "infiorescenze", in "quantità significative da un punto di vista psicotropo e stupefacente.Continua a leggere

Salvini dichiara guerra alla Cannabis - scontro nel governo : ...coraggio cambiamo in corsa una legge e mettiamo in crisi tante imprese che sulla base di una legge hanno investito e creato posti di lavoro? Poi è il Movimento 5 Stelle a voler distruggere l'economia ...