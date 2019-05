Cane viene soppresso per essere sepolto insieme alla padrona | “Così era scritto nel

Cerca di abusare di una bambina che dormiva - in difesa della piccola interviene il Cane di famiglia che lo sbrana : Randle James, 52 anni, di Saline County, Ark., salì al primo piano della piccola casa di famiglia nella stanza in cui le due giovani sorelle dormivano. Le finestre erano aperte e dopo essersi arrampicato nella stanza delle sorelle di 3 e 6 anni, James ha trovato una bella sorpresa che lo attendeva. Un Pitbull pronto a difendere le piccole di casa. Il cane ha attaccato l’uomo morde dogli più parti del corpo. Il trambusto ha allertato i ...

Avere un Cane è una questione di DNA : la scelta viene influenzata dal corredo genetico : Una ricerca condotta su più di 35.000 paia di gemelli indica che la scelta di Avere un cane è fortemente influenzata dal corredo genetico. E’ quanto si legge sulla rivista “Scientific reports” dalla ricerca coordinata dall’Università di Uppsala in Svezia. Nello studio i ricercatori hanno messo a confronto la composizione genetica dei gemelli – usando il Registro svedese dei gemelli, il più vasto di questo tipo al mondo – ...

Fiumicino : si getta in mare per aiutare il suo Cane ma viene trascinato dalla corrente uomo messo in salvo : Un episodio che poteva rivelarsi una tragedia sulla costa laziale di Fiumicino, un uomo di 43 anni per salvare il proprio cane si è gettato in mare ma si è visto trascinare dalla corrente. Solo grazie ad una catena umana formata da agenti della Polizia di Stato del reparto volanti, del commissariato Fiumicino, insieme ad alcuni passanti si è riuscito a trarre in salvo l’uomo che si è gettato in mare per soccorrere il suo cane caduto nel ...

Il Cane Dik muore e viene sepolto! Dopo 2 giorni scava tra la terra e torna dai padroni : È successo in Russia. Ore le proprietarie, due anziane sorelle, si sono ricongiunte con il loro amato Dik. Dik è stato trovato senza vita sulla sua copertina, è stato sepolto e salutato tra le lacrime, ma l'animale ha scavando con le zampette per tornare in superficie, ma soprattutto in vita. È l’incredibile storia di un cane in un villaggio di Novonikolsk, in Russia. Le due sorelle, proprietarie di Dik, non volevano crederci. Quando sono state ...

