Calendario fiscale 2019 | proroga scadenze | come cambia il termine

(Di venerdì 24 maggio 2019)ilQuando il decreto crescita sarà convertito in legge, allora si concretizzerà anche quanto contenuto in alcuni emendamenti che prevedono diverse proroghe relative agli adempimenti nel. Si tratta per lo più di slittamenti di date per certi obblighi fiscali, ma ovviamente non tutti. Permangono, ad esempio, i termini di scadenza di presentazione del modello 730, che cadono il 7 luglio per la presentazione tramite sostituto d’imposta e il 23 luglio in caso la dichiarazione sia presentata direttamente, o tramite Caf/Patronato.: qualino Are con ogni probabilità, seppur non ancora ufficialmente, sarà ilultimo per la presentazione del modello Redditi relativo a società e persone fisiche. La scadenza slitterà di 2 mesi,ndo così ...

