Calciomercato | le mani di Pozzo sul fenomeno del calcio brasiliano Joao Pedro

(Di venerdì 24 maggio 2019) La famigliasi rivela profonda conoscitrice die talenti. Questa volta è il Watford ad assicurarsi il nuovodel. Il club di proprietà della famigliaha speso 50 milioni pur di arrivare al gioiello del Fluminense. Diciassette anni e talento da vendere. Il ragazzo, comprato dai proprietari dell’Udinese quando non aveva ancora esordito in prima squadra, ha giocato la scorsa notte in Copa Sudamericana contro il Nacional Medellin e perè stato un’esordio indimenticabile. Tripletta (3′,8′,33′) e assist. Un giocatore dal sicuro avvenire come testimoniano i numeri: 216 minuti giocati 7 gol e 2 assist. E chissà che non possa arrivare un giorno in Italia con la maglia dell’Udinese… SEGUIWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE Per le squadre –> Tutte le notizie sul ...

