Calcio | Marcello Lippi torna alla guida della Nazionale della Cina

(Di venerdì 24 maggio 2019) E’ durato poco il periodo da disoccupato di: l’uomo che portò l’Italia a vincere i Mondiali 2006, dopo aver perso il posto di commissario tecnico, lo ha recuperato a quattro mesi di distanza dall’eliminazione in Coppa d’Asia contro l’Iran ai quarti di finale. L’annuncio arriva direttamente dFederazione cinese, che nel frattempo aveva lasciato la “reggenza” a Fabio Cannavaro, che diè stato uno dei più importanti esecutori in Germania, 13 anni fa. La nuova avventura del tecnico di Viareggio, 71 anni, è di portare il Paese più popoloso del mondo ai Mondiali che si svolgeranno in Qatar nel 2022. Si trattaseconda volta in cui ci prova, dal momento che il primo tentativo, quello valevole per Russia 2018, è andato piuttosto male, con il quinto postonel proprio girone di terza fase. Va ...

