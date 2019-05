Calcio femminile | Mondiali 2019 | le 23 convocate dell’Italia di Milena Bertolini Rosucci

Mondiali di Calcio femminile su Sky Sport - in onda il nuovo promo : Non è uno Sport per… chi teme le sfide. Chi non sogna in grande. Chi si risparmia. Chi pensa di fare tutto da solo. Il Calcio è il Calcio. Con questo messaggio lanciato dal nuovo promo che vede protagoniste le giocatrici della Nazionale...

Mondiali Calcio femminile 2019/ Lista convocate Italia - chi saranno le 23 azzurre? : Mondiali calcio femminile 2019: Lista convocate Italia, chi saranno le 23 azzurre? Oggi il c.t. Milena Bertolini comunica alla FIFA la Lista definitiva.

Calcio femminile - l’Italia in ritiro a Riscone di Brunico : scatta l’ultima fase di preparazione ai Mondiali : Dopo le due settimane di raduno a Coverciano, scatta l’ultima fase di preparazione ai Mondiali di Calcio femminile per l’Italia: le azzurre si sono trasferite a Riscone di Brunico, in provincia di Bolzano, dove domani sosterranno la prima seduta di allenamento. Sono 26 le atlete chiamate dalla CT Milena Bertolini. Al termine di questa fase di preparazione, mercoledì 29 maggio, l’Italia sfiderà la Svizzera a Ferrara ...

Calcio - anche in Vaticano c’è una squadra femminile : No, al mondiale non ci vanno, ma l’importante non è questo. L’importante è giocare. anche dove non ci si aspetterebbe una squadra femminile. Per la prima volta nella sua storia il Vaticano ha una squadra di Calcio composta da donne. L’esordio è fissato per il 26 maggio in amichevole contro le ragazze della Roma, quarte nell’ultimo campionato di Serie A. Già fissato anche il secondo incontro, a Vienna il 22 giugno, dopo il torneo benefico per ...

UEFA - la strategia per il Calcio femminile in 5 punti : UEFA strategia calcio femminile – Per la prima volta nella sua storia, la UEFA ha lanciato una strategia dedicata al calcio femminile. Il massimo organismo calcistico europeo si impegna, in un quadro strategico quinquennale, a sostenere, guidare e risollevare il calcio femminile e la posizione delle donne nel calcio in tutta Europa. Il presidente UEFA […] L'articolo UEFA, la strategia per il calcio femminile in 5 punti è stato ...

VIDEO Calcio femminile - Valentina Cernoia : “Ai Mondiali Giamaica incognita - Brasile avversario più difficile” : La calciatrice della Nazionale italiana Valentina Cernoia analizza il girone che attende l’Italia ai Mondiali: “Non ho mai affrontato la Giamaica, saranno un’incognita, mentre mi aspetto l’Australia in forte crescita. Conosciamo bene il Brasile, squadra piena di talento, l’avversario più difficile“. LA VIDEO INTERVISTA A Valentina Cernoia roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per ...

Calcio femminile - Carolina Morace lascia la guida del Milan! Divorzio consensuale - aveva un altro anno di contratto : Nonostante avesse un altro anno di contratto, Carolina Morace non sarà più l’allenatrice del Milan femminile: l’ANSA rivela che tra le parti c’è stato un Divorzio consensuale sancito da un comunicato ufficiale che ha sancito la fine del rapporto quando il tecnico rossonero aveva un altro anno di contratto. Il Milan, infatti che aveva rilevato il titolo del Brescia, aveva scelto nella scorsa estate Morace come tecnico della ...

VIDEO Calcio femminile - Milena Bertolini : “Obiettivo passare il primo turno - dobbiamo sognare” : Poco più di un mese e si comincia: tutto pronto per l’esordio della Nazionale di Calcio femminile nel Mondiale francese, ovviamente l’appuntamento più importante della stagione. A parlare, dal ritiro azzurro in corso in quel di Coverciano è proprio il ct della Nazionale Milena Bertolini che come obiettivo pone il passaggio del primo turno, con la voglia però di sognare in grande. VIDEO Milena Bertolini ALLA VIGILIA: “dobbiamo ...

Mondiali Calcio femminile 2019 : calendario Italia e orari tv Rai : Mondiali calcio femminile 2019: calendario Italia e orari tv Rai Manca un mese al 7 giugno 2019 quando al Parco dei Principi di Parigi prenderà il via Il Mondiale di calcio femminile con il match inaugurale tra i padroni di casa della Francia e la Corea del Sud. Mondiali calcio femminile 2019: il girone dell’Italia Sono 24 le squadre in tabellone, 9 sono europee considerando anche la selezione di casa. Tra queste anche le azzurre del ...

Calcio femminile - Milena Bertolini lancia le azzurre verso il Mondiale : “Saremo umili ma spensierate - vogliamo stupire” : Sogni e speranze per il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana di Calcio femminile Milena Bartolini ad un mese esatto dall’esordio ai Mondiali 2019. Le azzurre, che torneranno a prendere parte alla rassegna iridata a distanza di vent’anni dall’ultima occasione, hanno cominciato il raduno di preparazione a Firenze e si apprestano ad affrontare un mese inteso e fondamentale per presentarsi al meglio in occasione del grande ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : il calendario completo. Programma - orari e tv : tutte le partite e le date dai gironi alla finale : Dal 7 giugno al 7 luglio i Mondiali 2019 di Calcio femminile in Francia si prenderanno la scena. L’Italia torna a partecipare alla fase finale di una competizione di questo tipo, a distanza di 20 anni dall’ultima volta. La formazione di Milena Bertolini ha conquistato l’accesso alla rassegna iridata con pieno merito, giungendo in vetta al proprio girone di qualificazione, ottenendo sette vittorie ed una sola sconfitta. Una ...

VIDEO Calcio femminile - Mondiali 2019. Martina Rosucci : “Vogliamo sorprendere” : Tutto pronto per l’avventura mondiale, tanto attesa: la Nazionale di Calcio femminile esordirà in terra francese contro l’Australia a Valenciennes (9 giugno), nel primo match azzurro della manifestazione iridata. La squadra guidata da Milena Bertolini in questi giorni si sta preparando al meglio, in raduno, dove arriverà l’ultima scrematura per decidere le 23 convocate che voleranno a giugno in Francia. VIDEO LE PAROLE DI Martina ...

Calcio femminile - la Linari conquista la Spagna : 'In Italia troppi pregiudizi' : Ma per favore! Qui in Spagna, come in tanti altri Paesi, il Calcio femminile viene vissuto con assoluta normalità, è uno sport in più, come la pallacanestro, il tennis o la pallavolo. In Italia ci ...

Fifa - due nuovi premi per il Calcio femminile : tutte le 11 categorie premiate [DETTAGLI] : Best Fifa Football Awards, che si svolgerà il prossimo 23 settembre a Milano, vedrà l’assegnazione di due nuovi premi nella categoria femminile: il premio Fifa The Best al miglior portiere donna, e il premio alle 11 migliori giocatrici della stagione, il Fifa FIFProWorld 11 femminile.“La Fifa è certa che l’edizione della Fifa Women’s World Cup che si terrà in Francia quest’anno sarà rivoluzionaria, ed è per questo motivo che non ...