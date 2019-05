Calabria | il governatore Pd Oliverio contro la Rai | “Il film sulla ‘ndrangheta offende la

Il governatore della Calabria e il sindaco di Cosenza sono indagati per appalti truccati : Un nuovo terremoto giudiziario si abbatte sulla politica calabrese, coinvolgendo due probabili candidati alla presidenza della Regione, l'attuale governatore Mario Oliverio, del Pd, e il sindaco di Cosenza , Mario Occhiuto, di Forza Italia, che proprio alcune settimane fa ha lanciato la sua candidatura nel corso di una convention a Lamezia Terme. Insieme ad altre 18 persone, tra cui esponenti politici di primo piano come l'ex vicepresidente ...

