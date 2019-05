Caffè al ginseng | cosa beviamo realmente? Gli esperti spiegano perché è necessario

meteoweb.eu

(Di venerdì 24 maggio 2019) Ilalè un prodotto che troviamo ormai quasi in ogni bar e che possiamo preparare anche a casa grazie ai preparati presenti in commercio. Ma non tutti sanno che spesso non si tratta di una scelta sana. Unire iltradizionale alla radice diessiccata può dare numerosi benefici: è un energizzante, favorisce la concentrazione e la memoria, ha meno caffeina del solo, ha effetti positivi sulla circolazione sanguigna, stimola il sistema immunitario, è un afrodisiaco. Il problema, però, sta nel fatto che questi benefici vengono messi in secondo piano, e a volte annullati, dalla presenza di altri ingredienti aggiunti, primo fra tutti lo zucchero. Come spiega il dott. Vincenzo Liguori, biologo nutrizionista, i preparati peralsono «miscele contenenti zucchero, ma non solo. Per spiegarvi bene le differenza tra un prodotto e l’altro farò ...

fabiolacaselli : Ho voglia di caffè al ginseng - BarSydney2000 : Krumiri!!buonissimi col caffè classico oppure orzo o ginseng!!#cake #krumiri #biscotti... - BarSydney2000 : Krumiri!!buonissimi col caffè classico oppure orzo o ginseng!!#cake #krumiri #biscotti #pasticceriasydney2000… -