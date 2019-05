Buco dell’ozono | è di nuovo allarme | nuovo aumento delle emissioni di

meteoweb.eu

(Di venerdì 24 maggio 2019) Un agente chimico vietato nel mondo negli ultimi 30 anni è purtroppo ricomparso. E tutti gli indizi di unstudio indicano la Cina come colpevole. Negli anni ’80, i Paesi hanno firmato il Protocollo di Montréal, un trattato internazionale per bloccare e ridurre la produzione di clorofluorocarburi (CFC), agenti chimici utilizzati come refrigeranti e nella produzione di schiume espanse che hanno l’effetto collaterale di distruggere lo strato d’ozono della Terra. Il Protocollo di Montréal è stato firmato da 197 Paesi nel mondo, Cina inclusa. Lo strato di ozono, un fragile scudo di gas, protegge la vita animale e vegetale sulla Terra dai potenti raggi UV. Quando lo strato di ozono si indebolisce, maggiori quantità di raggi UV possono attraversarlo e influenzare gli esseri umani, esponendoli ad un maggior rischio di tumori della pelle, cataratte e altre malattie. Possono esserci ...

