Briga | «I miei sogni fanno un casino incredibile»

vanityfair

(Di venerdì 24 maggio 2019)e Franco Marianelli, CEO RifleRifle apre un nuovo store a Scalo MilanoRifle apre un nuovo store a Scalo MilanoRifle apre un nuovo store a Scalo MilanoRifle apre un nuovo store a Scalo MilanoOcchiali da sole, jeans dal lavaggio chiarissimo, giacca di pelle nera. Mattia Bellegrandi, in arte, arriva a Scalo Milano, centro commerciale alle porte della città meneghina, con fare disinvolto. Sorride di continuo alle sue fan senza sottrarsi ai selfie di rito. «Le adoro. Mi seguono ovunque. Le ritrovo ai concerti ed è bello sentire il loro affetto» mi racconta tra una foto e l’altra. Trent’anni, un accento romano che è dichiarazione d’amore alla sua città natale – «Amo Roma. Non riesco a immaginarmi altrove» -, incontriamo l’artista, scelto da Rifle come brand ambassador, in occasione dell’inaugurazione dello store del marchio. Una nuova casa per ...

d_abbate : @maxcalenda @lucy4lovy @mariamarilucen Questo lucy4... mi ha bloccato però si prende la briga di commentare i miei tweet. Gentaglia. - Mariarita45 : #19maggio2019 Perché i miei genitori, quei due pezzi di merda che si sono presi la briga di cagarmi al mondo, non m… - GojLucia : RT @GraziaRossi4: @SalaLettura “Con lieve briga, l'ortica sarebbe utile, mentre, se la si trascura, diventa nociva, ed allora la si uccide.… -