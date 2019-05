Brexit | Theresa May si dimette da leader del Partito Conservatore

Regno Unito - Theresa May annuncia le dimissioni : lascia il 7 giugno. “Rammarico per non aver attuato la Brexit” : La premier inglese e leader dei conservatori Theresa May ha annunciato le dimissioni: lascerà il 7 giugno, dopo la visita del presidente Usa Donald Trump. “Provo grande rammarico per non essere riuscita ad attuare la Brexit”, ha detto May nel discorso con cui ha comunicato il passo indietro e affidandone la realizzazione al suo successore alla guida dei Tory, che dovrà essere eletto nelle successive settimane per poi subentrarle come ...

Brexit. I conservatori sono in aperta rivolta contro Theresa May : Nella ormai perfida Albione regna la confusione più assoluta. La Brexit è divenuta un autogol pazzesco per la politica britannica.

Brexit - Times : “Domani Theresa May annuncia le dimissioni”. Urne aperte nel Regno Unito per le Europee : Il paradosso delle Urne aperte per votare alle Europee mentre il Brexit party di Nigel Farage viene dato al 37%, in una tornata elettorale a cui dopo il referendum di quasi tre anni fa nessuno avrebbe creduto. La responsabile dei rapporti con Parlamento, Andrea Leadsom, che lascia il governo in protesta dopo il nuovo piano per l’uscita dalla Ue. E a chiudere il cortocircuito del (non) divorzio di Londra da Bruxelles c’è anche ...

Brexit - Theresa May sotto assedio : pressing per le dimissioni. E i britannici iniziano a votare per le elezioni europee : La premier sotto sfratto alla vigilia del voto. Si consumano le ultime ore di Theresa May a Downing Street mentre una Gran Bretagna dilaniata dallo stallo parlamentare sulla Brexit apre giovedì 23 maggio la tornata delle elezioni europee del 2019: appuntamento al quale, in tempi di sfide fra sovranisti e non, il Regno non avrebbe neppure dovuto partecipare a ben tre anni dal referendum che sulla carta nel giugno 2016 ne aveva suggellato l’addio ...

Brexit - Theresa May al capolinea : lascia un altro ministro a poche ore dal voto : Partiti di Governo e opposizioni respingono le ultime proposte della premier per un quarto voto sull’accordo e premono per le sue dimissioni. Si dimette Andrea Leadsom, figura di primo piano dei Brexiteers. Intanto il colosso dell’acciaio entra in amministrazione controllata...

Nuovo referendum per Brexit? Theresa May apre : A giugno la premier porterà in Parlamento un "Nuovo accordo" che recepisce alcune richieste dell'opposizione laburista. E, pur rimanendo contraria a una seconda consultazione, darà alla Camera dei Comuni la possibilità di mettere al voto l'opzione di un secondo referendum.

Brexit - Theresa May annuncia un “nuovo accordo”. All’interno sarà inserita anche clausola per indire secondo referendum : Un “nuovo accordo” sulla Brexit, “l’ultima opportunità” per uscire dallo stallo interno al Regno Unito e ratificare la definitiva uscita dall’Unione europea. Il primo ministro britannico, Theresa May, ha detto in un discorso che la nuova legge quadro sarà presentata ai deputati di Westminster a inizio giugno. E all’interno sarà inserita una clausola che, nonostante la premier rimanga contraria a una ...

La prima ministra britannica Theresa May ha presentato il suo nuovo piano per Brexit : La prima ministra britannica Theresa May ha annunciato oggi pomeriggio i tratti essenziali del suo nuovo piano per Brexit, che dovrà essere sottoposto al Parlamento entro il prossimo 20 dicembre, la data entro la quale il Regno Unito sarà ufficialmente

Brexit - Theresa May annuncia “nuovo accordo” sulla Brexit. Possibile anche il voto per un nuovo referendum : Theresa May ha proposto un “nuovo accordo sulla Brexit” ai deputati di Londra, con cui tentare di uscire dall’impasse. La nuova soluzione, ha detto la leader conservatrice, è “l’ultima opportunità” di mettere fine allo stallo e questa potrebbe prevedere, nonostante la premier britannica rimanga fortemente contraria, la possibilità per la Camera dei Comuni di votare su un emendamento che porti a un nuovo referendum ...

Theresa May ha detto che si dimetterà se il Parlamento britannico respingerà di nuovo l’accordo su Brexit - dicono i giornali britannici : Secondo diversi giornali britannici, la prima ministra britannica Theresa May ha detto al gruppo politico dei parlamentari Conservatori che si dimetterà se il Parlamento respingerà di nuovo l’accordo su Brexit negoziato negli scorsi mesi dal suo governo. Nei giorni scorsi

Theresa May dice che il Parlamento britannico voterà di nuovo sull’accordo per Brexit all’inizio di giugno : La prima ministra britannica Theresa May ha fatto sapere che all’inizio di giugno, nella settimana che inizierà il 3, ci sarà una nuova votazione del Parlamento sull’accordo per l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, a prescindere dall’appoggio o meno del Partito

Brexit - Theresa May fa rotta su Bruxelles : Tutti pronti per il Consiglio europeo straordinario di questo pomeriggio a Bruxelles , pper dare il via libera ad una proroga della Brexit , prevista dall'articolo 50 del Trattato europeo, oltre la ...

Brexit - richiesta di Theresa May accolta : : Il vertice straordinario concede ossigeno alla premier britannica per permettere la ratifica dell’accordo di divorzio dall’Ue

Brexit - Theresa May tra Berlino e Parigi per strappare un rinvio. Barnier : Proroga deve essere utile : L'Ue e' "pronta" a integrare la richiesta di un'unione doganale nella dichiarazione politica sulle relazione futura. Ma la "situazione e' grave e complessa", ha aggiunto Barnier. A detta del quale "...