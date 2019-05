Brexit | Theresa May annuncia le dimissioni

blogo

(Di venerdì 24 maggio 2019) LediMay erano nell’aria. Dopo essere stata abbandonata da ministri e parlamentari Tory, che insieme al Labour party hanno bocciato le ultime mosse della premier per un'uscita soft di Londra dall’Ue, May hato oggi che si dimetterà il 7 giugno. Ledel primo ministro arriveranno quindi dopo la visita nel Regno Unito del presidente americano Donald Trump, prevista per giorno 3 giugno., caos nel Regno Unito.May vicina alle? La premier britannicaMay sarebbe ad un passo dalle. A riferirlo è il quotidiano Times "Ho fatto del mio meglio per onorare i risultati del referendum" ma resterà sempre il "grande rammarico per "il fatto di non essere riuscita a portare a termine la" ha detto May secondo cui un’intesa per l’uscita ...

euronewsit : Il momento finale del discorso di Theresa May, sopraffatta dall'emozione: - Agenzia_Ansa : Theresa #May annuncia dimissioni il 7 giugno da premier e leader Tory. 'Rammarico' per mancata intesa su #Brexit, '… - SkyTG24 : #Brexit, #TheresaMay annuncia le dimissioni in lacrime: 'Ho servito il Paese che amo' -