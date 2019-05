Brexit, May annuncia dimissioni il 7/6

NicolaPorro : Anniversario strage #Capaci, ci si riesce a dividere anche sulla cerimonia. #Elezioni europee: il moralismo sugli i… - you_trend : ?? #BREAKING ???? La ministra del #RegnoUnito per i Rapporti con il Parlamento, Andrea #Leadsom, ha annunciato le prop… - NicolaPorro : Il governo non cadrà, parola di Salvini. #Brexit, May nel casino più totale; Nigel Farage, al contrario, col vento… -

"Ho fatto del mio meglio per implementare il referendum, lo sento come un dovere e mi sono sforzata per onorare i risultati del referendum" sulla: così il primo ministro britannico, Theresa May, chele proprieda leader del partito conservatore e poi da primo ministro. Il referendum è stato "una chiamata a un profondo cambiamento" del Regno Unito e "il mio successore dovrà trovare consenso in Parlamento". "Continuerò a servire come primo ministro" fino alla scelta del successore,il 7 giugno,dice.(Di venerdì 24 maggio 2019)