Boxe | Europei Junior 2019 | nella prima giornata fuori i tre azzurri impegnati | al

Boxe - tutto pronto a Minsk per la seconda edizione dei Giochi Europei : match in programma dal 21 al 30 giugno : Il torneo maschile sarà valido anche come Europeo EubC, mentre in quello femminile combatteranno solo le pugili delle 5 categorie olimpiche La seconda edizione dei Giochi Europei avrà luogo a Minsk, in Bielorussia, dal 21 al 30 giugno. Il Torneo pugilistico maschile sarà anche valido come Europeo EubcC, mentre in quello femminile combatteranno solo le pugili delle 5 categorie olimpiche. La kermesse di Boxe si dipanerà lungo tutto il ...