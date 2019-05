Bologna | Mihajlovic | “Il mio futuro? Domenica incontrerò il club”

Bologna - Mihajlovic determinato : “Col Napoli concentrati e motivati a vincere per : record di punti e decimo posto. Gli assenti…” : La conferenza stampa di Sinisa Mihajlovic tecnico del Bologna Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia del match con il Napoli. Ecco quanto riportato da TuttoBolognaweb.it. Il mister inizia con un ringraziamento – “Volevo ringraziare tutte le persone che lavorano dietro le quinte, dai magazzinieri allo staff tecnico che fanno un lavoro incredibile. Ringrazio soprattutto la gente ...

Mihajlovic e le sue parole sul futuro : sarà ancora al Bologna? : Sinisa Mihajlovic ha parlato del suo futuro, un faccia a faccia con la dirigenza del Bologna sarà decisivo in vista della prossima annata Sinisa Mihajlovic ha parlato oggi in quella che potrebbe essere la sua ultima conferenza stampa da allenatore del Bologna. Il suo futuro è incerto dopo l’ottimo impatto avuto sul club emiliano, Sinisa potrebbe avere infatti offerte allettanti per la prossima annata. “Prima di cominciare la ...

Bologna calcio - da Inzaghi a Mihajlovic squadra rivoluzionata e salvezza centrata : La squadra rossoblu, ora guidata da Sinisa Mihajlovic, ha ribaltato in poche giornate una situazione che pareva disperata, migliorando notevolmente le proprie prestazioni in campionato e assicurandosi la permanenza per la prossima stagione in Serie A. Dalla disfatta alla rivincita I punti in classifica ora possono dare sicurezza alla squadra del capoluogo emiliano, che può guardare con più tranquillità alla prossima stagione. Il tecnico serbo è ...

Mihajlovic apre la porta alle big : il Bologna che farà? : Sinisa Mihajlovic ha portato alla salvezza il suo Bologna, ma non sembra essere certo della permanenza nel club emiliano “Io alla Juve? L’unico contatto coi bianconeri è stato cinque anni fa. Se sono cambiato da allora? Credo di sì, bisogna aggiornarsi, poi io sono nato pronto“. Sinisa Mihajlovic, parlando ai microfoni di Skysport, si è detto pronto in caso di un’eventuale chiamata della Juventus. Il serbo non è tra ...

La salvezza è in… serbo - Mihajlovic ‘tiene’ in serie A il Bologna : festa rossoblù grazie al 3-3 con la Lazio : grazie ad un secondo tempo pazzesco, il Bologna si prende una splendida salvezza ottenendo il punto che gli serviva grazie al 3-3 dell’Olimpico Gol, spettacolo ed emozioni all’Olimpico: Lazio e Bologna non si risparmiamo regalano al pubblico sulle tribune uno show davvero entusiasmante. Un 3-3 pirotecnico, che regala la salvezza aritmetica ai rossoblù, capaci di raggiungere un obiettivo che a gennaio sembrava davvero ...

Bologna - Bigon : “Mihajlovic sta bene qui. Finché è possibile ce lo teniamo stretto” : “Fino a salvezza acquisita non vogliamo nemmeno parlarne fra di noi, raggiungiamo l’obiettivo e poi avremo tutto il tempo per parlare. Il rapporto è ottimo, il mister sta benissimo a Bologna e non ci sarà nessun problema. Gli presenteremo la nostra idea per il futuro, lui qui ci resterebbe volentieri, dobbiamo parlarci e vedremo”. Riccardo Bigon, ds del Bologna, ribadisce ai microfoni di Sky Sport il desiderio di ...

Bologna - Mihajlovic sicuro : “Obiettivo salvezza : occorrono sei punti - dobbiamo vincere le ultime due gare…” : Mihajlovic, la conferenza stampa Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio. I felsinei, nell’ultima giornata, ospiteranno il Napoli al Dall’Ara. Ecco le parole del tecnico: “L’obiettivo rimane la salvezza, dopo penseremo ad andare il più avanti possibile. Sono rimaste due partite e dobbiamo provare a ottenere sei punti, in quel modo penso che arriveremo ...

Bologna - Mihajlovic : “perdono l’agente che mi ha chiamato ‘zingaro'” : “Non abbiamo ancora raggiunto la salvezza, mancano due partite e dobbiamo provare a fare sei punti”. Sinisa Mihajlovic presenta così la partita del suo Bologna contro la Lazio. “Domani affronteremo giocatori che possono risolvere la partita in ogni momento – sottolinea in conferenza stampa il 50enne tecnico serbo dei rossoblu – Dopo la vittoria in Coppa probabilmente giocheranno piu’ liberi mentalmente ...

Bologna-Parma - Mihajlovic : “la migliore partita da quando sono arrivato” : “sono molto contento, forse quest’oggi e’ stata la miglior partita da quando sono arrivato”. sono le dichiarazioni di Sinisa Mihajlovic nel post partita di Bologna-Parma, dopo il fondamentale successo per la salvezza. “Dopo otto minuti abbiamo avuto tre occasioni nitide e i ragazzi non hanno mai mollato, anche dopo i gol la squadra ha sempre giocato e per questo la vittoria e’ meritatissima – ha ...

Bologna - è un Mihajlovic da record : Momento incredibile per il Bologna, altro successo per i rossoblu contro il Parma e salvezza ormai sempre più vicina. Il tecnico Mihajlovic si conferma da record, l’arrivo in panchina del serbo ha permesso al Bologna di cambiare passo: sesta vittoria casalinga consecutiva, con 17 gol segnati. Finisce con il netto risultato di 4-1, due autogol per il Parma, si tratta di quelli di Sepe e Sierralta, per il resto in rete anche Orsolini e ...

Poker al Parma - il Bologna arpiona la salvezza : tracollo gialloblù in un derby stravinto da Mihajlovic : La formazione di casa non lascia scampo ai malcapitati avversari, imponendosi con un secco 4-1 che vale la quasi aritmetica salvezza Il Bologna batte 4-1 il Parma nel posticipo della 36ª giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Dall’Ara’. Le reti dei padroni di casa portano la firma di Orsolini, Lyanco a cui si aggiungono le due autoreti causate da Sepe e Sierralta. Filippo Rubin/LaPresse Per i gialloblù è di Inglese ...

Bologna - Mihajlovic in conferenza tra presente e futuro : “Giocare sapendo i risultati delle altre squadre puo’ essere un’arma a doppio taglio. Ci siamo allenati bene, domani scenderemo in campo per vincere, come sempre”. Sono le dichiarazioni del tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic in vista della sfida derby di domani contro il Parma. “Lyanco? Si e’ allenato con il gruppo, ha recuperato ed e’ disponibile afferma il tecnico felsineo. “Le assenze? ...

