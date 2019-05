Blitz contro famiglia dei Casamonica

matteosalvinimi : Bastonato il clan camorrista Cesarano (7 arresti), e sgominate bande criminali che spacciavano droga a Bergamo e Va… - repubblica : Roma: nuovo blitz contro i Casamonica, arresti e perquisizioni - CorriereCitta : Roma, nuovo blitz contro i Casamonica e i Di Silvio: perquisizioni alla ricerca di armi e droga… -

Nel corso delil clan deieffettuato da Polizia,Finanza e Carabinieri, è stata sgomberata una villa, già confiscata, in via della Selvotta, nella periferia romana di Vermicino. Le forze di polizia hanno eseguito, al momento, tre arresti in flagranza. Sono circa 20 le perquisizioni in corso alla periferia di Roma nei quartieri Romanina, Borghesiana, Tor Bella Monaca, Colonna e Zagarolo. Si cercano in particolare droga e armi. Interessati anche esponenti del clan Di Silvio.(Di venerdì 24 maggio 2019)