Bitter Sweet | Quinta Puntata | l’Oscuro Passato Della Madre di Ferit!

Bitter Sweet anticipazioni : NAZLI conosce DENIZ e… : Ferit Aslan (Can Yaman) non sarà l’unico uomo con cui NAZLI Piran (Ozge Gurel), la protagonista di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, avrà a che fare. Nelle prime puntate della telenovela, l’aspirante cuoca conoscerà infatti l’affascinante DENIZ (Hakan Kurtas) e troverà in lui un nuovo corteggiatore. Bitter Sweet, spoiler: NAZLI e DENIZ si incontrano Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che NAZLI ...

Bitter Sweet - Quarta Puntata : Asuman Nei Guai! : Anticipazioni Bitter Sweet, trama Quarta Puntata: Asuman consegna dei documenti segreti a Demet. Bulut viene affidato alla famiglia Onder. Nazli smaschera sua sorella! Guai in vista per loro! Anticipazioni Bitter Sweet, trama Quarta Puntata: Demet ed Hakan giocano sporco per ottenere la custodia di Bulut. Tarik scopre che Fatos non è ricca come dice. Articolo Bitter Sweet, Quarta Puntata: Asuman Nei Guai! pubblicato da Uomini e Donne News.

Anticipazioni Bitter Sweet - Terza Puntata : Le Macchinazioni di Hakan! : Anticipazioni Bitter Sweet, trama Terza Puntata: Ferit dopo l’incidente accaduto a Bulut, si reca a casa di Nazli per chiederle di tornare al lavoro. Intanto Hakan e Demet vogliono ottenere l’affidamento di Bulut! Anticipazioni Bitter Sweet, trama Terza Puntata: Nazli torna a lavorare a casa di Ferit, ma per una serie di circostanze, lui la continua a rimproverare duramente. Deniz sempre più preso dalla chef. Articolo Anticipazioni ...

Anticipazioni Bitter Sweet - Seconda Puntata : Un Tragico Evento! : Anticipazioni Bitter Sweet, trama Seconda Puntata: Nazli ha una discussione con Ferit e si licenzia. Un evento drammatico cambierà il destino di tutti quanti. Deniz innamorato della chef! Articolo Anticipazioni Bitter Sweet, Seconda Puntata: Un Tragico Evento! pubblicato da Uomini e Donne News.

Bitter Sweet anticipazioni : FERIT propone a NAZLI di passare la notte con lui! : Il rapporto tra NAZLI Piran (Ozge Gurel) e FERIT Aslan (Can Yaman), i protagonisti della nuova telenovela Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, non partirà sotto buoni auspici. L’uomo infatti, per via di una serie di incomprensioni, riterrà che la ragazza sia soltanto in cerca di un marito ricco con cui sistemarsi e non esiterà a farle una proposta sfrontata. Bitter Sweet, spoiler: il primo incontro tra FERIT e NAZLI Se avete ...

Bitter Sweet - anticipazioni : NAZLI viene assunta a casa di FERIT : Nel corso della stagione estiva, i telespettatori di Canale 5 familiarizzeranno con i volti di NAZLI Piran (Özge Gürel) e FERIT Aslan (Can Yaman), i protagonisti di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore. Scopriamo insieme come cominceranno le storyline della nuova telenovela turca (il cui titolo originale è Dolunay). Spoiler Bitter Sweet, ingredienti d’amore: NAZLI in cerca di un lavoro Le anticipazioni segnalano che tutto avrà ...

Anticipazioni Bitter Sweet - Prima Puntata : Ferit Smaschera Nazli! : Anticipazioni Bitter Sweet, trama Prima Puntata: Nazli, aspirante cuoca, conosce il suo datore di lavoro, Ferit, un uomo apparentemente burbero. L’amore tra i due tarda ad arrivare per una serie di equivoci! Bitter Sweet è una soap opera turca che ha spopolato in tutto il mondo. In realtà il nome originale di questa serie televisiva che andrà in onda su Canale Cinque al posto di Uomini e Donne, è Dolunay. Molti fans saranno sicuramente a ...

Bitter Sweet (Dolunay) : La Soap Estiva di Canale 5! : Bitter Sweet (Dolunay): arriva su Canale 5 la serie turca tanto attesa dai telespettatori. La forza e la determinazione di Nazli contro ogni avversità pur di realizzare i suoi sogni. Ma quanti imprevisti e quanta sofferenza lungo il cammino! E’ in arrivo su Canale 5 una nuova serie molto accattivante e coinvolgente. Si chiama Dolunay (in Italia Bitter Sweet) ed ha origini turche, già con un ottimo seguito tra i telespettatori. Si tratta di una ...

Bitter Sweet – INGREDIENTI D’AMORE è la nuova soap di Canale 5 : Nei palinsesti estivi di Canale 5 è comparso il nome di una nuova soap opera: BITTER SWEET – INGREDIENTI d’amore. Il titolo, negli scorsi giorni, ha tratto molti in inganno perché tutto faceva pensare che si trattasse della venezuelana Dulce Amargo, telenovela del 2012 strutturata in 120 episodi. Le cose non stanno però così e lo spazio lasciato vacante da Uomini e Donne, a partire da giugno, verrà occupato dalla turca ...

