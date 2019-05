Bimbo morto a Novara | lesioni non compatibili con una caduta dal lettino

Bimbo di 2 anni morto a Novara - indagati per omicidio madre e compagno. L'autopsia : «Lesioni non da caduta» : omicidio volontario: è il reato ipotizzato dalla Procura di Novara che ha aperto un fascicolo sul bambino di neppure due anni, Leonardo, morto ieri mattina all'arrivo...

Bimbo di 2 anni morto in ospedale a Novara : indagati per omicidio la madre e il compagno : Aperto un fascicolo sul piccolo deceduto ieri mattina all'arrivo in ospedale. Nell'interrogatorio i due si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Il procuratore capo di Novara, Marilinda Mineccia, invita alla prudenza: "Siamo alle fasi preliminari dell'indagine"

Bimbo di due anni morto a Novara : indagati per infanticidio i genitori : Agli investigatori avevano detto che il loro Bimbo era caduto dal lettino. Ma il decesso di Leonardo, il bambino di 2 anni morto giovedì al suo arrivo all'ospedale Maggiore di Novara,...

Novara - Bimbo morto a Sant'agabio - la madre : 'È caduto dal lettino' - si indaga : Sta diventando un vero e proprio giallo la morte del bambino di due anni arrivato ieri mattina privo di vita all'ospedale "Maggiore" di Novara. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, a dare l'allarme sarebbero stati la madre e il suo compagno, residenti a Sant'agabio, che al momento del dramma si trovavano in casa con lui. I soccorsi sono giunti immediatamente sul posto, ma purtroppo al suo arrivo in ospedale il piccolo era già ...

A Novara Bimbo di 2 anni arriva morto in ospedale! : Dramma a Novara, dove un bambino di due anni è arrivato morto all'ospedale Maggiore per cause che sono in via di accertamento. Ad allertare i soccorsi sono stati la mamma del piccolo e il suo compagno: i sanitari del 118 hanno provato a lungo a rianimarlo ma nel tragitto verso il pronto soccorso le sue condizioni sono precipitate. "Il bambino sta male", avrebbero detto al telefono. È già stata disposta l'autopsia, che verrà eseguita ...

Milano - Bimbo di due anni morto in casaConfessa il padre : l'ho picchiato a morte : Un bambino di 2 anni è stato trovato senza vita all'interno di un appartamento alla periferia ovest di Milano. "In un momento di rabbia improvvisa ha percosso il bambino fino alla morte, il gesto è indegno di essere raccontato", ha spiegato il capo della Squadra mobile, Lorenzo Bucossi.

Milano : Bimbo di due anni trovato morto in casa : Aggiornamento ore 14:30 - È stato fermato dalla polizia Aljich Rhustic, il 25enne di origini croate accusato dalla moglie di aver ucciso il loro bimbo di due anni a Milano. Dopo aver telefonato al 112, l’uomo ha abbandonato l’appartamento lasciando la moglie da sola ad attendere i soccorsi in via Ricciarelli. Gli agenti lo hanno individuato poche ore dopo la chiamata in un’abitazione in zona Giambellino. A tradirlo il ...

