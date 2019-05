Bimbo di 2 anni morto in ospedale a Novara | indagati per omicidio la madre e il compagno

Bimbo di due anni morto a Novara - indagati per infanticidio la mamma e il compagno : Agli inquirenti avevano detto che il loro figlioletto era caduto dal lettino. Ma il decesso di Leonardo, il bambino di 2 anni morto giovedì al suo arrivo all'ospedale Maggiore di Novara, non sarebbe avvenuto per una tragica fatalità.Continua a leggere

Dramma a scuola - armadietto crolla e schiaccia a morte Bimbo di 9 anni : Dramma in una scuola britannica dell'Essex, in Inghilterra. Un bimbo di soli 9 anni ha perso la vita nelle aule dell'istituto dopo esse rimasto schiacciato da un armadietto che gli è improvvisamente crollato addosso. La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio giovedì, intorno alle 18.30, alla Great Baddow High School di Chelmsford durante un corso pomeridiano extrascolastico. La vittima infatti non era un alunno della scuola ma si ...

Milano - Bimbo ucciso a due anni - «Sui piedi ustioni e bruciature fatte con un accendino» : Mehmed Hrustic, il bimbo morto a due anni a Milano, subiva da tempo le violenze del papà Aliza, finito in carcere per averlo ucciso di botte. Non riuscivo a dormire, mi sono alzato e...

Lecce - Bimbo di tre anni seviziato perché si opponeva ad abusi : indagati padre e zio : Quella che arriva dalla provincia di Lecce, precisamente da un paese nel circondario di Galatina, è una storia davvero orribile, in quanto un bambino di soli tre anni, dal 2015 al 2017, avrebbe subito abusi in famiglia. Per questo sono indagati padre e zio, che dovranno rispondere di accuse gravissime, una su tutte quella di violenza. Ma non solo, perché in più di un'occasione i due avrebbero fotografato il bimbo completamente svestito, e per ...

Novara - tragedia a Sant'Agabio : Bimbo di due anni muore in casa - vani i soccorsi : Quella che arriva da Novara è una notizia davvero triste, in quanto, secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, un bambino di soli due anni stamane sarebbe morto in casa. Per il momento non sono note le cause del decesso del piccolo. Quello che è certo, al momento, e che sarebbe stata la famiglia stessa del piccolo ad avvisare i soccorsi, giunti nell'immediatezza dei fatti a Sant'Agabio, luogo del fatto di cronaca. La Polizia ha aperto ...

Bimbo di due anni ucciso in casa Il padre confessa : "Raptus". VIDEO : A chiamare i soccorsi è stato il papà, ma all'arrivo della polizia c'era soltanto la madre Segui su affaritaliani.it

Milano : Bimbo di due anni trovato morto in casa : Aggiornamento ore 14:30 - È stato fermato dalla polizia Aljich Rhustic, il 25enne di origini croate accusato dalla moglie di aver ucciso il loro bimbo di due anni a Milano. Dopo aver telefonato al 112, l’uomo ha abbandonato l’appartamento lasciando la moglie da sola ad attendere i soccorsi in via Ricciarelli. Gli agenti lo hanno individuato poche ore dopo la chiamata in un’abitazione in zona Giambellino. A tradirlo il ...

Milano - arrestato il padre del Bimbo di due anni ucciso : "Lo ha picchiato fino a togliergli il respiro" : Ha confessato Aliza Hrustic, il 25enne arrestato a Milano per aver ucciso suo figlio di due anni la scorsa notte. Come ha ammesso al capo della Squadra Mobile, Lorenzo Bucossi, Hrustic ha detto che non riusciva a dormire e ha picchiato a morte il bambino "in preda a un raptus, a un momento di rabbia