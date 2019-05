Berlusconi | “Il futuro dell’Europa nella mia nuova casa di Bruxelles” 

lastampa

(Di venerdì 24 maggio 2019) Salvini ancora non è al corrente, maEuropa che nascerà dal voto si ritroverà a fare i conti con lui, Silvio. L’ex premier si è già appostato sul crocevia di tutti i giochi futuri. Ha appena compratoa Bruxelles, una villa presso le ambasciate con tanto di palestra, di piscina e ampie sale dove ricevere i leader dei vari...

ManlioDS : #SeNonCiFosseIlMoVimento l'Italia sarebbe ancora ostaggio di #Berlusconi #Renzi e #Verdini e in futuro di… - dellorco85 : In Italia #SeNonCiFosseIlMoVimento 5 Stelle, il condannato Berlusconi sarebbe ancora al Governo. Inoltre non sarebb… - NicolaMorra63 : #Berlusconi è rinviato a giudizio e con procedimento in corso, pertanto in virtù del Codice di Autoregolamentazione… -