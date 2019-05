Belpietro direttore dell' Unità per un giorno?

huffingtonpost

(Di venerdì 24 maggio 2019) L’Unità in edicola domani con un numero speciale ad un euro sarà firmata da Maurizio. La notizia è confermata dallo stesso, contattato dall’Huffpost: “Mi hanno chiesto di firmare questo numero, per garantire l’uscita, e io l’ho fatto”.Il numero in edicola domani serve all’editore per evitare la decadenzaa testata che, a quel punto sarebbe acquistabile da altri. I giornalisti che hanno lavorato alla fattura del giornale, rientrati per pochi giorni dalla cig, hanno ritirato le firme, ma non tutti. Sul numero in edicola domani ci saranno interviste a Di Maio, Zingaretti e Fratoianni.

