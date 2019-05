Basket | Playoff Serie A 2019 | Nunnally trascina Milano L’Olimpia espugna Avellino e

Milano-Avellino - gara-5 playoff scudetto Basket : quando si gioca? Data - programma - orario d’inizio e tv : Domenica 26 maggio si giocherà Milano-Avelino, gara-5 dei quarti di finale dei playoff scudetto di basket. Sarà dunque necessaria la bella per decidere chi potrà proseguire la propria avventura nella corsa verso il tricolore: saranno i meneghini che hanno vinto la regular season oppure gli irpini che stanno compiendo un’autentica impresa in questa serie? Oggi i Campioni d’Italia sono riusciti ad annullare il primo match-point in ...

Playoff Serie A Basket – Milano non molla! Espugnato il Del Mauro di Avellino : serie nuovamente in parità : L’Olimpia Milano espugna il Palasport Del Mauro di Avellino e si porta a casa un importante successo in Gara-4: la serie torna sul 2-2 Dopo la sconfittasubita in Gara-3, quella del nuovo sorpasso di Avellino, l’Olimpia Milano si è ritrovata ad un passo dal baratro. La squadra di coach Pianigiani avrebbe dovuto provare ad espugnare il Palasport Del Mauro per alimentare le speranze di restare nei Playoff e non gettare all’aria quanto di ...

Diretta Avellino Milano/ Streaming video tv : l'analisi di Pianigiani - playoff Basket - : Diretta Avellino Milano Streaming video e tv: orario e risultato live di gara-4 dei playoff basket Serie A. Sidigas per chiudere, avanti 2-1 nella serie.

Playoff Serie A Basket – Olimpia Milano - lite social per Mike James : “infortunio? Non voglio rientrare se…” : Mike James resta fuori per infortunio e litiga su Twitter con un tifoso: criticato nell’atteggiamento, il playmaker americano risponde duramente Dopo aver dominato la regular season, l’Olimpia Milano rischia seriamente di abbandonare i Playoff al primo turno. La formazione allenata da coach Pianigiani si trova sotto 1-2 nella Serie contro Avellino e questa sera, in trasferta, potrebbe arrivare il colpo del ko. La squadra ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Avellino vuole chiudere la serie - Milano con le spalle al muro : Avellino ad un passo dall’impresa, Milano vicina al baratro. Gara-4 della sfida valevole per i quarti di finale dei Playoff di serie A potrebbe regalare una clamorosa sorpresa, con la sorprendente eliminazione dell’Olimpia. Infatti la Sidigas si trova sul 2-1 e davanti ai propri tifosi ha la possibilità di conquistare il terzo e decisivo punto, staccando in questo modo il biglietto per la semifinale. La squadra di Maffezzoli è ...

Basket - NBA Playoff 2019 : Toronto espugna Milwaukee e si porta sul 3-2 nella serie di finale a Est! : Malgrado la gamba indolenzita a causa della battaglia nelle due precedenti gare casalinghe, Kawhi Leonard mette per la quarta volta un trentello in questa serie delle finali di Eastern Conference e contribuisce in modo fondamentale alla vittoria esterna dei Toronto Raptors col punteggio di 99-105 sui Milwaukee Bucks in gara-5 con 35 punti con 5 triple a segno, 7 rimbalzi, e 9 assist. I canadesi sono ora in vantaggio 3-2 nella serie. I 21 punti ...

Playoff Basket - Milano : squadra di bravi giocatori allo sbaraglio. Trieste e Trento da battaglia. E se il Poz le vincesse tutte? : Avellino ha cuore, energia e difesa, ha Sykes, Harper e Udanoh. Ma se il migliore in campo per Milano è Cinciarini, con tutto il rispetto, basta questo per spiegare come coach Pianigiani si trovi alla guida (si fa per dire) di una squadra di bravi giocatori allo sbaraglio. Le gare-3 dei Playoff scudetto di Basket cominciano con il botto: l’Olimpia perde 69 a 62 ad Avellino e si trova ora nell’assurda situazione di dover vincere per ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Trieste e Trento non si arrendono e accorciano sul 1-2! Cremona cade nel finale - Venezia demolita : Terminate nella serata le ultime due sfide di gara-3 dei quarti di finale dei Playoff Scudetto della Serie A 2018-2019. Trieste e Trento sono riuscite entrambe a difendere il fattore campo accorciando le distanze nei confronti rispettivamente di Cremona e Venezia e regalandosi un’opportunità per ristabilire la parità della Serie nel prossimo appuntamento in programma sabato 25 maggio. Sfida appassionante e interminabile tra Trieste e ...

Playoff Serie A Basket – Vittoria per Trieste e Trento : le serie contro Cremona e Venezia si riaprono : Successo in Gara-3 per Trieste e Trento che superano, rispettivamente, Cremona e Venezia: niente ‘cappotto’, le 2 serie si riaprono Chi aveva scommesso sul doppio ‘cappotto’ in stile Sassari è rimasto deluso: Trieste e Trento sono ancora vive. Le due sfide giocate questa sera, valevoli per Gara-3 del primo turno dei Playoff di serie A, hanno visto le squadre di casa trionfare e mantenere il fattore campo, decisivo per riaprire la serie ...

Basket - Trieste-Cremona - Gara-3 Quarti Playoff : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : La serie dei Quarti di finale dei Playoff di Serie A tra la Vanoli Cremona e l’Alma Trieste si sposta per Gara-3 al PalaRubini dopo le prime due al PalaRadi vinte dai lombardi tra le mura amiche. Dopo il successo per 82-75 in gara-1 i ragazzi di Meo Sacchetti si sono ripetuti in gara-2 col punteggio di 89-81 mettendo 11 triple nel secondo tempo, ben 7 nel quarto periodo, per portare dalla propria parte una partita tesa e appassionante almeno ...

Basket - Playoff Serie A 2019 - quarti di finale Gara-3 : Sassari vince anche a Brindisi e chiude la serie sul 3-0 : Il Banco di Sardegna Sassari è la prima squadra a qualificarsi per le semifinali dei Playoff di serie A battendo al PalaPentassuglia di Brindisi l’Happy Casa per 92-87 e chiudendo sul 3-0 la serie dei quarti di finale. L’inizio è equilibrato ma sul 9-9 Sassari piazza un terrificante parziale di 12-0, Brindisi però non si fa spaventare e segna 7 punti consecutivi riportandosi a -5, il primo quarto si chiude sul 24-18 per i sardi grazie a Tony ...

Basket - playoff Serie A : Sassari chiude la serie - Avellino sul 2-1 con Milano : Sidigas Avellino vittoriosa contro Milano, serie adesso sul 2-1 per la squadra campana, non Sassari che attende di conoscere la sua avversaria Sidigas Avellino – A|X Armani Exchange Milano 69-62. I campani non mollano e si portano avanti nella serie contro l’Armani per 2-1. Dopo il primo atto della serie vinto da Avellino, Milano aveva fatto la voce grossa in gara-2 prima di crollare nel primo atto in terra campana. Una gara ...