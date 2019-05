Barcellona | Messi si racconta | lo shock contro il Liverpool ed il futuro di Valverde

Liga - Eibar-Barcellona 2-2 : una doppietta di Messi chiude il campionato : La Liga si chiude nel segno di Lionel Messi e del resto non poteva essere altrimenti. Il fuoriclasse del Barcellona sigla una doppietta nel 2-2 con cui i catalani, già da tempo campioni, pareggiano sul campo dell’Eibar. In vantaggio i padroni di casa con Cucurella al 20°, poi arriva il micidiale 1-2 di Messi in gol al 31° e al 32° prima su assist di Vidal, poi su quello di Rakitic. In totale 36 le sue reti. Prima ...

Ronaldo : 'Quando il Barcellona perde non è mai colpa di Messi - è un'ingiustizia' : Per il secondo anno consecutivo il Barcellona esce dalla Champions League dopo aver subito una clamorosa rimonta. Lo scorso anno fu la Roma ai quarti di finale a buttare fuori i blaugrana, quest'anno ...

Il “Fenomeno” Ronaldo a gamba tesa : “perchè quando perde il Barcellona non è mai colpa di Messi?” : Il Fenomeno Ronaldo ha parlato delle colpe di Messi nell’uscita di scena del Barcellona dalla Champions League Il Fenomeno Ronaldo è uno che di gare importanti ne ha giocate a bizzeffe. Il brasiliano ha colto l’occasione per bacchettare i cronisti rei d’aver coccolato un po’ troppo Messi negli ultimi giorni. L’uscita di scena del Barcellona dalla Champions League è anche un po’ colpa sua: “A ...

Liverpool-Barcellona - Messi disperato : l'argentino piange nello spogliatoio di Anfield : Una notte così non l'avrebbe immaginata nemmeno nel peggiore dei suoi incubi. Una durissima realtà invece per Lionel Messi , impalpabile nella clamorosa sconfitta di Anfield contro il Liverpool ...

Messi e il Barcellona - amore e odio : ma veramente si può criticare uno così? : Vinci, da tanti anni. Sei decisivo, spesso, ma soprattutto continuo. Sbagli, poche volte. E’ abitudine quindi che tu venga osannato da tutti. Ed è anche normale che non accada nulla quando, raramente, non riesci ad essere protagonista. Eppure esiste un uomo, di nome Lionel Messi, che si ha anche il coraggio di criticare. Ma davvero? veramente si può dire qualcosa ad uno così? Ebbene sì, è successo. I “suoi”(?) tifosi gli ...

Mundo Deportivo : 'Tensione tra Messi e i tifosi del Barcellona all'aeroporto' : Barcellona, Spagna, - Attimi di tensione fra la star del Barcellona Leo Messi e alcuni tifosi catalani dopo la sconfitta dei blaugrana in Champions League, a Liverpool . Secondo quanto riferisce Mundo ...

Messi-tifosi Barcellona - tensione all'aeroporto di Liverpool. Lo scrive il Mundo Deportivo : Se la partita di Anfield è stata da dimenticare per il Barcellona, anche il post non è stato particolarmente felice per Leo Messi . all'aeroporto di Liverpool, c'è stato un momento di tensione tra ...

Barcellona e Messi salutano la Champions - Ezio Greggio punzecchia Balotelli : 'Cosa dicevi Mario?' : Dopo la grande prestazione della gara d'andata, suggellata dallo splendido calcio di punizione del 3-0, Leo Messi era stato celebrato ovunque in giro per il mondo, raccogliendo il plauso via social anche di Mario Balotelli , che non aveva perso l'occasione di riproporre l'annoso confronto tra l'asso argentino e Cristiano Ronaldo, 'Non paragonate Messi al ...

Barcellona eliminato - i tifosi contro Messi : lite all’aeroporto di Liverpool : Osannato dopo la gara d’andata, criticato dopo quella di ritorno. Succede questo quando ti chiami Lionel Messi e sei abituato a deliziare la platea con gol e giocate decisive. Ma quando la tua squadra non va, sei il primo a pagarne le conseguenze. E’ successo all’asso argentino all’aeroporto di Liverpool prima del rientro in Catalogna. Secondo il Mundo Deportivo, infatti, ci sarebbe stata una lite verbale con alcuni ...

Liverpool-Barcellona - tutti contro Messi in aeroporto : la Pulce sbotta e affronta a muso duro i tifosi : Alcuni tifosi del Barcellona hanno criticato Messi dopo la debacle di Anfield, parole dure che hanno spinto la Pulce a rispondere per le rime Momenti di tensione all’aeroporto di Liverpool tra Leo Messi e alcuni tifosi del Barcellona dopo la rocambolesca eliminazione dei ‘blaugrana’ dalla Champions League per mano dei Reds. AFP/LaPresse L’episodio, riportato dal Mundo Deportivo, è avvenuto intorno alla mezzanotte. ...

Liverpool-Barcellona - Messi un fantasma : i numeri della sua gara : Soltanto una settimana fa veniva celebrata la punizione di Messi come una perla rara e di assoluta bellezza. Il Liverpool dà, il Liverpool toglie e se non toglie valore alla prodezza della gara d'...

Liverpool-Barcellona - Reds da favola : poker e rimonta verso la finale. Per Messi è un incubo : Il Liverpool ribalta clamorosamente lo 0-3 dell'andata e batte il Barcellona 4-0 ad Anfield Road, nel ritorno della semifinale di Champions League, qualificandosi per la finale. Gli inglesi...

Diretta/ Liverpool Barcellona - risultato 3-0 - streaming e tv : Alisson dice no a Messi : Diretta Liverpool Barcellona streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live del ritorno della semifinale di Champions League.

Mourinho racconta Inter-Barcellona 2010 : 'Così fermammo Guardiola e Messi' : Una notte, quella notte, rimasta nel cuore dei tifosi interisti. Il 20 aprile 2010 i nerazzurri battono 3-1 a San Siro il Barcellona di Guardiola, ma anche di Messi e dell'ex Ibrahimovic, nella ...