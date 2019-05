Barcellona | le verità di Piqué | “il ko di Liverpool resterà nella storia | vi spiego cosa

sportfair

(Di venerdì 24 maggio 2019) Il difensore delha parlato della stagione in corso alla vigilia della finale di Coppa del Re contro il Valencia La Liga in tasca e la finale di Coppa del Re da giocare domani sera, completando un doblete che renderebbe positiva la stagione. L’eliminazione in semifinale di Champions League contro ilbrucia ancora, considerando il 3-0 del Camp Nou ribaltato poi con il poker di Anfield. Pique – LaPresse/AFP Intervistato da El Pais, Gerardha fatto il punto sull’annata appena trascorsa: “non saprei se questa sia stata la mia miglior stagione, ovviamente è stata molto positiva perché sono riuscito a giocare quasi tutte le partite e non ho avuto infortuni. Ma anche altre annate sono state sensazionali come nel periodo del triplete, dove tutti avevamo raggiunto un livello che rasentava la perfezione nel singolo e nel collettivo. ...

dome1797 : @W8nderfulMau @gustatore @amicodinesssuno Sono d'accordo la verità è che molti non hanno ancora capito o fanno fint… - daanielee91 : @daanielee91's account is temporarily unavailable because it violates the Twitter Media Policy. Learn more. - Giacinto_Bruno : RT @Taxistalobbyst: @Marco80taxi @maritaxiCatania @RTaverBella @f_girasole @RichbonesE @LUDOVICOTODINI @cr0weye @FabrizioSantori @Giacinto_… -