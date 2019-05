Banksy rivendica il Naufrago bambino di Venezia

huffingtonpost

(Di venerdì 24 maggio 2019) E’ dell’artista di stradaanche “”, il graffito comparso a metà maggio su un muro a filo d’acqua nel canale di Cà Foscari a, vicino all’università, la cui paternità era rimasta incerta.Il dipinto è stato pubblicato oggi sul profilo Instagram ufficiale di, il che vale come “zione” della sua paternità. Unvi è ritratto in chiaroscuro nero e grigio, in piedi, mentre regge una sorta di torcia che emette una nuvola di fumo rosso cangiante. Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da(@) in data: 24 Mag 2019 alle ore 5:30 PDTSempre sul proprio profilo Instagram, l’altro ieriaveva pubblicato un filmato di un’altra sua incursionena, con l’installazione mobile “Venice in ...

