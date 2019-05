Banda narcotrafficanti italo-albanese fermata ad Ostia | 4 persone arrestate

romadailynews

(Di venerdì 24 maggio 2019) Roma – Nella mattinata odierna, i Carabinieri del Gruppo di, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Roma nei confronti di un gruppo di soggetti dediti ad attivita’ criminali composto da quattro soggetti (2 italiani e 2 albanesi) in particolare dedito al traffico di sostanza stupefacenti. L’attivita’ investigativa, condotta dal Nucleo Investigativo del Gruppo die coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, Gruppo reati gravi contro il patrimonio e gli stupefacenti, diretto dal Procuratore Aggiunto Dott.ssa Lucia Lotti, e’ iniziata nel luglio del 2018 quando, intorno alle ore 21.30, in localita’ Ponte Galeria due gruppi criminali, il primo composto da cittadini albanesi, il secondo da un cittadino romeno e da un cittadino iraniano, si erano incontrati in quella Via di Valle ...

