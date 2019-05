Avellino-Olimpia Milano | Gara-4 Quarti Play-off | orario d’inizio e come vederla in tv e

oasport

(Di venerdì 24 maggio 2019) Potrebbe essere la notte del destino per la Sidigas, che nella serie contro l’AX Armani Exchangesi trova sul 2-1 e può, dunque, giocarsi il match point di fronte al pubblico amico del PalaDelMauro. Una caratteristica ha finora contrassegnato questo quarto di finale: la diversa intensità., nelle gare in cui è stato necessario tirarla fuori, l’ha messa in mostra in modo molto evidente, al contrario di, che appare quasi spenta senza il suo riferimento, Mike James. A poco sembra servire, per ora, il tentativo continuativo di Andrea Cinciarini di dare una scossa ai suoi. Molti elementi suggeriscono la possibilità che il clamoroso ribaltone si realizzi per davvero, e questo avrebbe moltissime conseguenze: da una parte l’inattaccabilità della posizione di Massimo Maffezzoli da capo allenatore della Scandone, dall’altra aprirebbe un ...

